Viernes 03 de octubre de 2025
Al Dia

Cómo depositar y retirar dinero de 1Win: Paso a paso

El proceso es simple y está diseñado para completarse en pocos minutos, con acreditación inmediata en la mayoría de los casos.

Por Isidro Lopez

Saber cómo depositar y retirar dinero paso a paso es fundamental para tener una experiencia fluida dentro de esta casa de apuestas. Si ya tienes cuenta o estás considerando registrarte, es importante conocer los métodos disponibles, los tiempos de procesamiento, los montos mínimos y las condiciones aplicables. En esta guía completa te explicamos todos los detalles 1Win APP, con enfoque en el mercado colombiano.

Opciones disponibles para depositar en 1Win

1Win ofrece diversas formas para depositar fondos, todas adaptadas al usuario colombiano. Entre los métodos más usados se encuentran billeteras móviles, tarjetas bancarias, transferencias electrónicas y criptomonedas. El proceso es simple y está diseñado para completarse en pocos minutos, con acreditación inmediata en la mayoría de los casos.

Los métodos de depósito más habituales en Colombia incluyen:

  • Nequi y Daviplata, mediante pasarelas integradas o monederos digitales.
  • PSE para transferencias desde bancos colombianos autorizados.
  • Tarjetas de crédito y débito, como Visa o Mastercard.
  • Criptomonedas, incluyendo Bitcoin, Ethereum y USDT.
  • Skrill, Neteller y Perfect Money, aunque estas opciones pueden depender de tu ubicación o cuenta activa.

El depósito mínimo suele ser de COP $10.000, y 1Win no cobra comisiones por estas operaciones.

Cómo depositar en 1Win: instrucciones claras

Realizar tu primer depósito no requiere experiencia previa. Simplemente inicia sesión, haz clic en el botón “Depositar” y selecciona el método deseado. Después, introduce el monto que quieres depositar y sigue los pasos indicados en pantalla, que pueden incluir confirmación bancaria o validación mediante código SMS. En menos de un minuto tendrás el dinero disponible para apostar.

Si aún no lo has hecho, este es el momento ideal para usar el código promocional 1W1CO500, que desbloquea un bono de bienvenida del 500% sobre tu primer depósito.

El bono de bienvenida: cómo aprovecharlo

Cuando realizas tu primer ingreso y utilizas el código promocional 1W1CO500, accedes a una bonificación del 500%, distribuida por tramos del monto depositado. Por ejemplo, si depositas COP $100.000, recibirás COP $500.000 extra para apostar, acumulando un total de COP $600.000.

Esta bonificación tiene un límite máximo de COP $5.500.000 y requiere cumplir ciertos requisitos antes de poder retirarla. Deberás apostar el monto del bono al menos cinco veces (rollover x5) en eventos deportivos con cuotas mínimas de 1.3, en un plazo máximo de 14 días.

Este bono solo está disponible para nuevos usuarios y se activa automáticamente si ingresas el código al registrarte o al momento del primer depósito.

1Win ofrece buenas cuotas para apuestas en fútbol, baloncesto, tenis y otros deportes populares. Además, 1Win ofrece reseñas de eventos deportivos populares: https://www.resultados-futbol.com/noticia/los-emocionantes-enfrentamientos-que-definieron-el-futbol-en-2024 .

Cómo retirar dinero de 1Win correctamente

Después de jugar o apostar, puedes retirar tus ganancias siempre que hayas cumplido con los requisitos de los bonos, si es que activaste alguno. El procedimiento para retirar fondos es sencillo, pero es fundamental que el método seleccionado coincida, siempre que sea posible, con el que usaste para depositar.

Pasos para retirar dinero:

  • Dirígete al menú de usuario y selecciona la opción “Retirar fondos”.
  • Escoge el método disponible que se adapte mejor a ti (Nequi, Daviplata, transferencia bancaria, criptomonedas, etc.).
  • Ingresa el monto a retirar. El mínimo generalmente es de COP $20.000, pero puede variar según el canal.
  • Completa los datos requeridos (como número de cuenta o dirección cripto) y confirma la solicitud.

Aquí va la segunda y última lista de viñetas, para detallar los tiempos promedio de procesamiento:

  • Nequi/Daviplata: entre 15 minutos y 1 hora.
  • Transferencia bancaria: hasta 24 horas hábiles.
  • Criptomonedas: entre 5 minutos y 1 hora (según congestión de red).
  • Skrill/Neteller: normalmente menos de 2 horas.

En todos los casos, 1Win no cobra comisiones por el retiro, pero es posible que algunos intermediarios (bancos o redes cripto) apliquen una pequeña tarifa.

Recomendaciones para evitar problemas con retiros

Para que tus solicitudes de retiro sean procesadas sin inconvenientes, te recomendamos lo siguiente:

Primero, verifica tu cuenta antes de hacer tu primer retiro. Esto puede implicar cargar una copia de tu documento de identidad o comprobante bancario. Segundo, asegúrate de haber cumplido con los requisitos de apuestas si usaste algún bono. Y tercero, usa siempre datos reales y actualizados al registrarte. Cualquier inconsistencia puede retrasar el proceso.

Atención al cliente y soporte financiero

Si llegas a tener un inconveniente con un depósito o retiro, puedes contactar al soporte de 1Win en español mediante chat en vivo 24/7 o correo electrónico. El equipo de atención al cliente responde con rapidez y está capacitado para resolver temas relacionados con pagos, validación de identidad o bloqueos de cuenta.

También puedes revisar el historial de tus transacciones dentro de tu perfil para confirmar si un pago fue procesado correctamente o está pendiente.

Conclusión

Saber cómo depositar y retirar dinero de 1Win paso a paso te permite manejar tu saldo con confianza desde el primer momento. La plataforma está optimizada para usuarios colombianos, con múltiples métodos de pago, tiempos razonables y sin comisiones directas. Recuerda que debes jugar con responsabilidad.

