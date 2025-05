Como Elías Rodríguez, identifican al sujeto señalado de asesinar a dos funcionarios de la embajada de Israel en EEUU

Como Elías Rodríguez, de 30 años de edad, fue identificado el hombre, señalado de asesinar a dos miembros del personal de la embajada de Israel en Estados Unidos frente al Museo Judío de Washington, indicaron las autoridades.

El ataque se produjo sobre las 21:00 locales del miércoles en la acera frente al Museo Judío de la capital estadounidense, donde se llevaba a cabo un evento para jóvenes profesionales y diplomáticos. La policía explicó que el sospechoso entró al museo después de los disparos y fue detenido allí dentro.

“Antes del tiroteo, se observó al sospechoso paseando de un lado a otro a las afueras del museo. Se acercó a un grupo de cuatro personas, sacó una pistola y abrió fuego”, detalló a la prensa Pamela Smith, jefa de la policía de Washington.

Elías Rodríguez, el hombre señalado de disparar y matar a los funcionarios de la embajada de Israel en EEUU fue arrestado y al ser esposado gritó "Palestina libre". Foto: RRSS

"Palestina libre"

El hombre oriundo de Chicago, al ser detenido y esposado, gritó “Palestina libre”. El Museo Judío se encuentra en el centro de Washington, cerca del Capitolio y a un kilómetro y medio de la Casa Blanca.

“Una vez esposado, el sospechoso identificó dónde arrojó el arma, y esa arma fue recuperada, e insinuó que cometió el delito”, dijo Smith.

Se conoció que el hombre perteneció al partido político estadounidense PSL (Partido por el Socialismo y la Liberación).

Tras el crimen, la organización indicó a través de X su rechazo de “cualquier intento de vincular al PSL con el tiroteo de Washington D. C. Elías Rodríguez no es miembro del PSL. Tuvo una breve relación con una rama del PSL que finalizó en 2017. No tenemos conocimiento de ningún contacto con él en más de siete años. No tenemos nada que ver con este tiroteo y no lo apoyamos”.

Las víctimas planeaban casarse

Las víctimas eran una pareja joven que tenía planeado casarse próximamente, según el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter.

“El joven había comprado un anillo esta semana para pedirle matrimonio a su novia la semana que viene en Jerusalén”, explicó Leiter a la prensa.

La cancillería israelí identificó a las víctimas como Yaron Lischinsky, que también tenía nacionalidad alemana, y Sarah Lynn Milgrim.

“Yaron y Sarah eran nuestros amigos y colegas. Estaban en la flor de la vida”, dijo la embajada de Israel en Estados Unidos. “Todo el personal de la embajada está desconsolado y devastado por su asesinato. No hay palabras para expresar la profunda tristeza y el horror que sentimos ante esta devastadora pérdida”, indicó la entidad.

