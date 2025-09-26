Viernes 26 de septiembre de 2025
Al Dia

¡Como interino! Oswaldo Vizcarrondo tomaría las riendas de la Vinotinto

La Federación Venezolana de Fútbol se habría inclinado por Vizcarrondo, en principio por los encuentros que se vienen ante Argentina (10 de octubre en Miami) y Belice (14 de octubre en Chicago)

Por Christian Coronel

¡Como interino! Oswaldo Vizcarrondo tomaría las riendas de la Vinotinto
El entrenador de la Vinotinto Sub-17, Oswaldo Vizcarrondo, asumiría las riendas de la selección de Venezuela de forma interina, según informó el periodista Fernando Petrocelli.

La Federación Venezolana de Fútbol se habría inclinado por Vizcarrondo, en principio por los encuentros que se vienen ante Argentina (10 de octubre en Miami) y Belice (14 de octubre en Chicago).

"El Patrón" actualmente, también se encuentra al frente de la Selección Sub 17 de Venezuela que se prepara para jugar el Mundial de la categoría que se desarrollará en Qatar durante el mes de noviembre y en el que "La Vinotinto" integrará el Grupo "E" junto a Inglaterra, Egipto y Haití.

Asimismo, César Farías, Rafael Dudamel, Jorge Luis Pinto y Ricardo Gareca son otros candidatos para dirigir a la Vinotinto próximamente.

Noticia al Día

Detenida la modelo venezolana Angie Miller al vincularla en el asesinato de B-King y Regio Clown en México

Incineran en Paraguay 30 toneladas de billetes venezolanos encontrados en 2017

Magaly, en una casa humilde, con dos hijos inválidos y uno con cáncer, dice: “Vivir así es morir

Detuvieron a

PNB incautó más de 500 kilos de marihuana en Lara

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Jenna Ortega, mejor conocida como

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Ingeniero Luis Cabrera: Las construcciones normatizadas al 100%, están diseñadas para resistir eventos sísmicos en Maracaibo

Difunden cartel con la desaparición de la modelo venezolana Angie Miller: Era pareja de B King

¡No hay razón, SEÑOR!: Un dron atacó cumpleaños de una niña en Crimea

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

Entretenimiento

El Fenómeno "ALF": A 39 Años del Aterrizaje del Extraterrestre.

ALF, acrónimo de "Alien Life Form" (Forma de Vida Extraterrestre), se convirtió en un ícono de los años 80

Al Dia

Daniel Sarcos regresa a la música junto a Emilio Estefan y Gian Marco

Daniel Sarcos regresa cantando con el lanzamiento de la canción "Yo no soy diferente", una producción que cuenta con la…
Regionales

Refuerzan seguridad en Maracaibo con despliegue militar y policial

En horas de la tarde se pudo visualizar gran presencia de policías y militares en las calles de la ciudad de Maracaibo, garantizando seguridad a todos los ciudadanos
Al Dia

¿Quién es la modelo Angie Miller?, la venezolana desaparecida en México

Era pareja de B-King

