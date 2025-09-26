¡Como interino! Oswaldo Vizcarrondo tomaría las riendas de la Vinotinto

El entrenador de la Vinotinto Sub-17, Oswaldo Vizcarrondo, asumiría las riendas de la selección de Venezuela de forma interina, según informó el periodista Fernando Petrocelli.

La Federación Venezolana de Fútbol se habría inclinado por Vizcarrondo, en principio por los encuentros que se vienen ante Argentina (10 de octubre en Miami) y Belice (14 de octubre en Chicago).

"El Patrón" actualmente, también se encuentra al frente de la Selección Sub 17 de Venezuela que se prepara para jugar el Mundial de la categoría que se desarrollará en Qatar durante el mes de noviembre y en el que "La Vinotinto" integrará el Grupo "E" junto a Inglaterra, Egipto y Haití.

Asimismo, César Farías, Rafael Dudamel, Jorge Luis Pinto y Ricardo Gareca son otros candidatos para dirigir a la Vinotinto próximamente.

Oswaldo Vizcarrondo será presentado en las próximas horas como el nuevo entrenador interino de La Vinotinto, tal como informó @fpetrocelli. 🇻🇪



Solo dirigirá los amistosos vs Argentina y Belice. Luego se sumará al último módulo de trabajo de la Sub-17 previo al Mundial. 🇶🇦 pic.twitter.com/RcHHNLSp86 — Elias López (@eliaslopezvzla) September 26, 2025

