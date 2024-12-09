Como Luigi Mangione fue identificado el sospechoso interrogado por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Las autoridades están interrogando a un hombre en Pennsylvania en relación con el asesinato de Brian Thompson, el director ejecutivo de UnitedHealthcare, informaron el lunes fuentes policiales.

El hombre, un residente de Altoona identificado como Luigi Mangione, de 26 años, llamó la atención de los investigadores porque se le encontró un arma similar a la usada en el tiroteo del miércoles, dijeron a NBC News dos fuentes familiarizadas con el asunto.

No está bajo arresto

Mangione no está bajo arresto ni ha sido acusado por el asesinato de Thompson en Nueva York, según seis funcionarios de la ley que hablaron con NBC News.

El sospechoso estaba en un restaurante McDonald’s, cuando varios clientes pensaron que parecía sospechoso y llamaron a la policía, dijeron las fuentes.

Se le encontró un documento de identidad falso de Nueva Jersey, una pistola similar a la utilizada para matar a Thompson y un silenciador, dijeron dos fuentes policiales de alto rango.

Foto: Getty Images

Thompson fue abatido a tiros frente al hotel New York Hilton Midtown el miércoles por un atacante enmascarado que se le acercó por la espalda.

El asesino abrió fuego sobre las 06.45 am, según las imágenes de vigilancia, antes de huir a pie y después en bicicleta hacia Central Park, dijeron las autoridades.

Los investigadores están estudiando si el hombre interrogado en Altoona llegó allí en autobús desde Philadelphia, a unas 240 millas de distancia, agregaron las fuentes policiales.

FBI ofreció jugosa recompensa

El FBI había ofrecido una recompensa de 50 mil dólares por información que conduzca a la detención del atacante, además de los 10 mil dólares ofrecidos por Crime Stoppers y la policía de Nueva York.

El asesinato de Thompson causó conmoción en el mundo empresarial y de los seguros de salud, planteando cuestiones sobre la seguridad para altos ejecutivos como él.

El suceso también puso de manifiesto un profundo resentimiento hacia las empresas privadas de seguros médicos, con las redes sociales llenándose de mensajes que justificaban la balacera.

Noticia al Día/Con información de NBC News