Viernes 26 de septiembre de 2025
Al Dia

Como Luigi Mangione fue identificado el sospechoso interrogado por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Las autoridades están interrogando a un hombre en Pennsylvania en relación con el asesinato de Brian Thompson, el director ejecutivo…

Por Candy Valbuena

Como Luigi Mangione fue identificado el sospechoso interrogado por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare
Fotocomposición Telemundo 47
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Las autoridades están interrogando a un hombre en Pennsylvania en relación con el asesinato de Brian Thompson, el director ejecutivo de UnitedHealthcare, informaron el lunes fuentes policiales.

El hombre, un residente de Altoona identificado como Luigi Mangione, de 26 años, llamó la atención de los investigadores porque se le encontró un arma similar a la usada en el tiroteo del miércoles, dijeron a NBC News dos fuentes familiarizadas con el asunto.

No está bajo arresto

Mangione no está bajo arresto ni ha sido acusado por el asesinato de Thompson en Nueva York, según seis funcionarios de la ley que hablaron con NBC News.

El sospechoso estaba en un restaurante McDonald’s, cuando varios clientes pensaron que parecía sospechoso y llamaron a la policía, dijeron las fuentes.

Se le encontró un documento de identidad falso de Nueva Jersey, una pistola similar a la utilizada para matar a Thompson y un silenciador, dijeron dos fuentes policiales de alto rango.

Foto: Getty Images

Thompson fue abatido a tiros frente al hotel New York Hilton Midtown el miércoles por un atacante enmascarado que se le acercó por la espalda.

El asesino abrió fuego sobre las 06.45 am, según las imágenes de vigilancia, antes de huir a pie y después en bicicleta hacia Central Park, dijeron las autoridades.

Los investigadores están estudiando si el hombre interrogado en Altoona llegó allí en autobús desde Philadelphia, a unas 240 millas de distancia, agregaron las fuentes policiales.

FBI ofreció jugosa recompensa

El FBI había ofrecido una recompensa de 50 mil dólares por información que conduzca a la detención del atacante, además de los 10 mil dólares ofrecidos por Crime Stoppers y la policía de Nueva York.

El asesinato de Thompson causó conmoción en el mundo empresarial y de los seguros de salud, planteando cuestiones sobre la seguridad para altos ejecutivos como él.

El suceso también puso de manifiesto un profundo resentimiento hacia las empresas privadas de seguros médicos, con las redes sociales llenándose de mensajes que justificaban la balacera.

Lee también: Sigue la búsqueda del sospechoso de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare

Noticia al Día/Con información de NBC News

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Detenida la modelo venezolana Angie Miller al vincularla en el asesinato de B-King y Regio Clown en México

Detenida la modelo venezolana Angie Miller al vincularla en el asesinato de B-King y Regio Clown en México

Incineran en Paraguay 30 toneladas de billetes venezolanos encontrados en 2017

Incineran en Paraguay 30 toneladas de billetes venezolanos encontrados en 2017

Magaly, en una casa humilde, con dos hijos inválidos y uno con cáncer, dice: “Vivir así es morir

Magaly, en una casa humilde, con dos hijos inválidos y uno con cáncer, dice: “Vivir así es morir"

Detuvieron a

Detuvieron a "Los Rusos" con 290 vapers de contrabando en Táchira

PNB incautó más de 500 kilos de marihuana en Lara

PNB incautó más de 500 kilos de marihuana en Lara

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Jenna Ortega, mejor conocida como

Jenna Ortega, mejor conocida como "Merlina": 23 años de puro talento y un toque de oscuridad

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un "cementerio clandestino" en México

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Ingeniero Luis Cabrera: Las construcciones normatizadas al 100%, están diseñadas para resistir eventos sísmicos en Maracaibo

Ingeniero Luis Cabrera: Las construcciones normatizadas al 100%, están diseñadas para resistir eventos sísmicos en Maracaibo

Difunden cartel con la desaparición de la modelo venezolana Angie Miller: Era pareja de B King

Difunden cartel con la desaparición de la modelo venezolana Angie Miller: Era pareja de B King

¡No hay razón, SEÑOR!: Un dron atacó cumpleaños de una niña en Crimea

¡No hay razón, SEÑOR!: Un dron atacó cumpleaños de una niña en Crimea

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

Noticias Relacionadas

Canonización

¡Gaita con sello de santidad! Los Chiquinquireños estrenan "Dos Santos Para Todos" en honor a JGH y Madre Carmen

La melodía del disco encapsula el sentimiento de una nación que celebra la llegada de la santidad a su tierra.

Principal

Detenida la modelo venezolana Angie Miller al vincularla en el asesinato de B-King y Regio Clown en México

Fue citada por la fiscalía
Entretenimiento

El Fenómeno "ALF": A 39 Años del Aterrizaje del Extraterrestre.

ALF, acrónimo de "Alien Life Form" (Forma de Vida Extraterrestre), se convirtió en un ícono de los años 80

Al Dia

Daniel Sarcos regresa a la música junto a Emilio Estefan y Gian Marco desde Maracaibo: un llamado contra el maltrato a los latinos

Daniel Sarcos regresa cantando con el lanzamiento de la canción "Yo no soy diferente", una producción que cuenta con la…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025