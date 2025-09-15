¿Cómo se le dice a un hijo autista que su papá ya no va a estar?: Así se enteró Leonardo sobre la muerte de su padre, Eduardo Serrano

Recientemente el mundo artístico venezolano perdió a uno de los actores más importantes de todos los tiempos, el gran Eduardo Serrano, pero sus hijos perdieron al padre, al ser humano y deberán aprender a vivir sin su presencia.

Foto: Capturas de video

En redes sociales, la también actriz venezolana Jaidy Velázquez, ex pareja del inolvidable actor Eduardo Serrano, se preguntaba cómo le podría informar a su hijo autista, llamado Leonardo, que su padre ya no va a es estar.

Y lo resolvió de una manera muy enternecedora, Jaidy fue al encuentro con Leonardo y le llevó un juego para explicarle de la manera menos dolorosa y le dijo: “Él está en nosotros, nos esta acompañando y cuando queramos verlo, vemos las fotos", expresó, a lo que Leonardo respondió que cuando él quiera verlo lo hará en los álbumes de fotos.

Un momento cargado de ternura y amor incondicional.

Su vida

Jaidy Velázquez fue esposa de Eduardo Serrano desde el año 1995 hasta el 2013. Fruto de su matrimonio nacieron sus dos hijos: Miguel Eduardo y Leonardo Andrés, este último con condición de autismo.

La actriz muestra a través de sus redes sociales la vida en torno al autismo y la responsabilidad que deben asumir los familiares de personas con autismo, así como la sociedad.

