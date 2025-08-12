Martes 12 de agosto de 2025
Cómo solicitar un Crediemprende en el BDV

Para aquellos que quieran hacer su emprendimiento

Por Haroldo Manzanilla

Cómo solicitar un Crediemprende en el BDV
El Banco de Venezuela (BDV) presentó este año un nuevo producto financiero destinado a respaldar proyectos que fortalezcan el sector emprendedor, con el objetivo de diversificar la producción de bienes y servicios, promover la innovación y contribuir al desarrollo económico y social del país.

El programa ofrece atención especializada, asistencia técnica y acompañamiento a través del talento humano de la Gerencia General de Negocios de Emprendimientos, brindando a los beneficiarios orientación durante todo el proceso.

El monto del financiamiento se establecerá según la factibilidad del proyecto y la capacidad de pago estimada a partir de los ingresos proyectados. El plazo de financiamiento puede alcanzar hasta 60 meses.

Las cuotas de pago, que incluyen capital e intereses, podrán ser mensuales, bimestrales, trimestrales o semestrales y se calcularán en bolívares, tomando como referencia la posición deudora en UVC y el Índice de Inversión (IDI) vigente.

La liquidación del crédito se realizará en cuenta, en bolívares expresados en UVC, de acuerdo con el IDI del día de la operación. El producto es libre de garantía, aunque en algunos casos podrán solicitarse opciones como fianzas, avales, garantías prendarias o hipotecas mobiliarias sobre bienes, títulos valores, instrumentos financieros o animales.

Requisitos para optar:

  • Ser cliente del BDV.
  • Registrarse en la plataforma Emprender Juntos (www.emprenderjuntos.gob.ve).
  • Ser persona natural, venezolana o extranjera naturalizada.
  • Estar inscrito en el programa EmprendeBDV.

Solicitud: El trámite se realiza directamente a través del programa EmprendeBDV.

Con esta iniciativa, el BDV reafirma su compromiso con la generación de oportunidades productivas y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor en Venezuela.

