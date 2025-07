Como un "buen hombre" y "de gran corazón" describen los habitantes de la parroquia Francisco Ochoa al alcalde Gustavo Fernández

Lugareños que residen en la parroquia Francisco Ochoa, específicamente en los sectores Los Silos, Urbanización La Portuaria, El Manzanillo y Bolivariano, quienes reconocen los logros obtenidos en el área de salud en el municipio San Francisco, durante su gestión al frente de la alcaldía, lo describen emotivamente como un buen hombre y de gran corazón.

Con un sentido de pertenencia, empatía y dispuesto a ofrecer respuestas oportunas a las problemáticas que aquejan a las comunidades, el alcalde Gustavo Fernández y candidato a la reelección por el ayuntamiento sureño, ha dedicado estos tres años y medio como gobierno municipal a ejecutar no sólo importantes obras y proyectos de infraestructura, sino también a trabajar con una gran sensibilidad humana, en el área de la salud.

Una prueba de ello, es el programa quirúrgico municipal En Buenas Manos, único a nivel nacional, totalmente gratuito que le ha cambiado la vida a cientos de ciudadanos, que lograron reinsertarse al mercado laboral y atender sus quehaceres habituales.

Con paso firme y fe inquebrantable por cuarta semana consecutiva, ya formalmente en campaña electoral, el burgomaestre persiste en recorrer cada uno de los sectores que conforman la geografía municipal, llevando el mismo mensaje de reflexión, paz y esperanza que promueve el voto y rechaza la abstención, dejando atrás el pásado y la oscuridad, abriendo el camino hacia la luz y el futuro.

Testimonios

Con lágrimas en los ojos, Leonel Lezama, beneficiario de una cirugía, expresó: “El alcalde Gustavo Fernández, es un buen hombre, tiene un gran corazón y ayuda a los que más lo necesitan. Yo padecía de una hernia abdominal que me imposibilitaba cumplir con mi trabajo y mis actividades rutinarias. El dolor que me ocasionaba era bastante fuerte, pero gracias a este maravilloso programa social pude ser intervenido, sin costo alguno con atención pre y post operatoria, hasta las medicinas me dieron. Todo el proceso fue canalizado a través de una carta que yo mismo le escribí al alcalde".

Hanny Luzardo afirmó “Mi familia y yo votaremos por el catire, porque es el alcalde, que más bienestar le ha brindado a los sanfranciscanos, devolviendo la tranquilidad y el progreso”, dijo en medio de una lluvia de bendiciones por parte de sus padres, una pareja de la tercera edad, quienes observaban con atención la interacción del alcalde con la gente.

Fernández reiteró la importancia del voto

El gerente municipal aprovechó la ocasión durante su visita por estos sectores, para recordar la importancia que reviste salir a votar el próximo 27 de julio, fecha trascendental "para continuar construyendo la ciudad que todos queremos y merecemos. Las personas entendieron que no se debe volver a cometer el error de abstenerse. El voto es la verdadera herramienta que tenemos todos los venezolanos para opinar y elegir. San Francisco cuenta con tu voto, no dejemos pasar la oportunidad de tener un municipio, aún más grande", enfatizó.

