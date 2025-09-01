Maracaibo es una de las ciudades más calurosas de Venezuela, se caracteriza por sus altas temperaturas que pueden superar los 35 grados Celsius durante gran parte del año. Sus habitantes activan la máxima hidratación para enfrentar ola de calor. También toman previsiones y comienzan a usar una vestimenta adecuada.

Los expertos en medicina, climatología y moda coinciden en que después de una adecuada hidratación, el siguiente paso para combatir el calor es elegir las telas adecuadas. Los tejidos ligeros y transpirables, como el algodón y el lino, son ideales, ya que permiten que el aire circule y ayudan a absorber la humedad.

Una estrategia efectiva es que además del tipo de tela, el color con tonos claros, como el blanco, beige y pasteles, son los recomendables ya que reflejan la luz solar en lugar de absorberla. Las prendas ajustadas pueden resultar agobiantes en climas cálidos. Por esta razón, se sugiere elegir ropa suelta que permita una mayor movilidad y ventilación.

Según el modista, Carlos Mendoza, “los colores oscuros pueden hacer que la temperatura corporal se eleve aún más”. Por eso, es recomendable optar por prendas claras durante los días más calurosos”.

En las damas, recogerse el cabello podría ayudar a soportar las altas temperaturas.

No solo la ropa es importante; los accesorios también juegan un papel crucial en la protección contra el sol. Los sombreros de ala ancha y las gorras son recomendados para proteger el rostro y el cuello de la radiación solar.

Asimismo, las gafas de sol con protección UV son imprescindibles para cuidar la vista.

El calzado también merece atención especial. Las sandalias o zapatos abiertos son preferibles para permitir que los pies respiren. El uso de materiales como la piel o telas naturales es aconsejable, evitando los plásticos que pueden causar incomodidad y sudoración excesiva.

La hidratación es sumamente importante

Es importante recordar que mantenerse hidratado es esencial en climas calurosos. Los expertos recomiendan llevar siempre consigo una botella de agua y optar por comidas ligeras y frescas para ayudar al cuerpo a regular su temperatura.

Con estas recomendaciones, los habitantes de esta vibrante ciudad podrán lucir elegantes y frescos mientras se enfrentan al intenso sol del occidente venezolano.

Noticia al Día/ Franyer García (Pasante) /con información de El Tiempo.com

Fotos: Xiomara Solano