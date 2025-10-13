Compañeros, colegas y fans en oraciones para la pronta recuperación de la protagonista de telenovelas emblemáticas Tatiana Capote

Continúan las cadenas de oración por la salud de las máximas reinas de la actuación venezolana, Tatiana Capote quien sufrió un infarto y atraviesa un delicado estado de salud.

El comunicador Diego Kapeky fue quien dio la triste noticia en sus redes.

"La otrora reina de belleza, y posteriormente reconocida actriz protagónica, sufrió un infarto el pasado 9 de octubre y se encuentra en cuidados intensivos en el hospital Jackson Memorial, en la ciudad de Miami", escribió refiriéndose a la primera actriz Tatiana Capote.

Según Kapeky, su esposo, el también actor José Paniagua se encuentra con ella en estos momentos. Y, aunque el infarto se ha superado, "su estado es delicado, ya que a la querida y recordada figura del cine y la televisión se le tuvo que realizar diálisis para purificar su sangre, y exceso de agua, ya que hasta la fecha no había podido expulsar la orina de su cuerpo por si sola", informa.

Actriz de la época dorada de la televisión venezolana, Tatiana, de 63 años, también brilló en el concurso de belleza del Miss Venezuela en 1979, quedando como primera finalista y destacó en Miss Mundo como una de las favoritas. No ganó, pero esta participación fue un grandioso impulso a una carrera de más de cuatro décadas.

Noticia al Día/People