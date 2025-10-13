Lunes 13 de octubre de 2025
Compañeros, colegas y fans en oraciones para la pronta recuperación de la protagonista de telenovelas emblemáticas Tatiana Capote

El comunicador Diego Kapeky fue quien dio la triste noticia en sus redes.

Por Ernestina García

El comunicador Diego Kapeky fue quien dio la triste noticia en sus redes.
Continúan las cadenas de oración por la salud de las máximas reinas de la actuación venezolana, Tatiana Capote quien sufrió un infarto y atraviesa un delicado estado de salud.

El comunicador Diego Kapeky fue quien dio la triste noticia en sus redes.

"La otrora reina de belleza, y posteriormente reconocida actriz protagónica, sufrió un infarto el pasado 9 de octubre y se encuentra en cuidados intensivos en el hospital Jackson Memorial, en la ciudad de Miami", escribió refiriéndose a la primera actriz Tatiana Capote.

Según Kapeky, su esposo, el también actor José Paniagua se encuentra con ella en estos momentos. Y, aunque el infarto se ha superado, "su estado es delicado, ya que a la querida y recordada figura del cine y la televisión se le tuvo que realizar diálisis para purificar su sangre, y exceso de agua, ya que hasta la fecha no había podido expulsar la orina de su cuerpo por si sola", informa.

Actriz de la época dorada de la televisión venezolana, Tatiana, de 63 años, también brilló en el concurso de belleza del Miss Venezuela en 1979, quedando como primera finalista y destacó en Miss Mundo como una de las favoritas. No ganó, pero esta participación fue un grandioso impulso a una carrera de más de cuatro décadas.

Internacionales

Le otorgan el premio Nobel de Economía a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

El premio Nobel de Economía no forma parte del legado de Alfred Nobel; este galardón fue establecido en el año 1968 por el Riksbanken
Salud

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas

Uno de los principales riesgos asociados al consumo de agua con limón es la acidez estomacal. El limón, al ser un cítrico altamente ácido, puede irritar el revestimiento del estómago,
Al Dia

Al menos 18 heridos dejaron lluvias de hasta 280 litros en el sur de Cataluña por paso de la dana

Según informa Protección Civil en un comunicado, el temporal ha obligado a desplazar a unas 400 personas que han pasado la noche en pabellones y edificios municipales de la zona.
Al Dia

Venezuela insta a mantener la movilización mundial hasta lograr una paz justa para Palestina

Esta movilización debe continuar hasta que "se cumplan plenamente los mandatos de la legalidad internacional"

