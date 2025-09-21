Domingo 21 de septiembre de 2025
Comunas de Maracaibo se entrenan para la defensa integral de la nación

En Maracaibo el Órgano de Defensa Integral (ODI), liderada por Giancarlo Di Martino, como alcalde y como jefe político del PSUV, junto a su equipo de gobierno, quienes participan como enlaces en cada parroquia.

Por Ernestina García

Comunas de Maracaibo se entrenan para la defensa integral de la nación
En Maracaibo se activaron las comunas y circuitos comunales para recibir a efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) como parte de la jornada “Los cuarteles van al pueblo”, convocada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, para fortalecer la defensa de la patria, así lo informó Arnoldo Olivares, el director general de la Alcaldía Bolivariana del Municipio Maracaibo.

Olivares destacó con firmeza y convicción revolucionaria que, la jornada nacional Los Cuarteles Van al Pueblo representa una clara demostración para el mundo de que Venezuela es una revolución profundamente pacífica, pero con un pueblo consciente, organizado y dispuesto a defender la Patria ante cualquier eventualidad, esto frente a las amenazas imperiales por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Fue enfático al afirmar que en Maracaibo el Órgano de Defensa Integral (ODI), liderada por Giancarlo Di Martino, como alcalde y como jefe político del PSUV, junto a su equipo de gobierno, quienes participan como enlaces en cada parroquia, donde las comunas dieron una respuesta contundente a lo que calificó como amenazas y agresiones con la pretensión de desestabilizar el país.

Esta directriz también contó con el respaldo del pueblo pescador, de la Gobernación del Zulia, a cargo de Luis Caldera, del Consejo Legislativo del Zulia, presidido por Magdelys Valbuena y el Concejo Municipal de Maracaibo que preside Jessy Gascón con los el equipo de concejales de la patria.

Lealtad absoluta

La socióloga Liuba Colmenares, enlace municipal de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo detalló que en la parroquia Raúl Leoni se reunieron en la unidad educativa Cosme González para cumplir la orden de operaciones, a recibir la instrucción de las Fuerzas Armadas Bolivarianas en perfecta unión cívico-militar, en coordinación con el Órgano de Defensa Integral (ODI), bajo la dirección del alcalde Giancarlo Di Martino, quien además es el jefe político del PSUV en el Municipio Maracaibo.

Colmenares agregó que en la actividad participaron “la milicia, la policía, los líderes de calle, de la UBCH, todo el equipo político, fuerzas organizadas, en una sola voz, para garantizar y decirle al mundo que estamos dispuestos a la defensa de la patria”.

Precisó que en el desarrollo de la jornada “hubo prácticas acerca de las maniobras militares. Hablamos sobre las transformaciones, con énfasis en la 3era T, que habla sobre la soberanía y la defensa de la patria. Em conclusión se cumplió con una actividad afectuosa, amorosa, como función sociocomunitaria, donde conjuntamente con directores de la alcaldía, equipos políticos, compartimos en un ambiente de unidad fraterna con todos nuestros líderes”.

Para concluir enfatizó que la consigna del pueblo patriota de Maracaibo es lealtad absoluta al presidente Nicolás Maduro, y en defensa de la soberanía nacional.

Noticia la Día/Nota de prensa

Comunas de Maracaibo se entrenan para la defensa integral de la nación

En Maracaibo el Órgano de Defensa Integral (ODI), liderada por Giancarlo Di Martino, como alcalde y como jefe político del PSUV, junto a su equipo de gobierno, quienes participan como enlaces en cada parroquia.
La Grieta: un salto al vacío entre pozos cristalinos y paisajes de ensueño

Un tesoro natural te espera en el Parque Nacional Yurubí.

Estallido de bombona de gas dejó una persona herida en La Esquina del Muerto en Caracas

Una persona resultó herida en horas de la noche de este sábado 20 de septiembre, tras la deflagración y posterior…
"El Peregrino de los Andes", se descompensó antes de culminar su travesía

Yeyson Paredes, "El Peregrino de los Andes", sufrió una descompensación mientras seguía su travesía en el estado Táchira.

