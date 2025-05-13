Comunas, misiones sociales y sector educación apoyan a Luis Caldera para la Gobernación

En un encuentro masivo en el Teatro Niños Cantores, integrantes de las comunas, de la Misiones y Grandes Misiones, de movimientos sociales y de trabajadores del sector educación del estado Zulia, trazaron su compromiso para la victoria de Luis Caldera, candidato del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) a la Gobernación.

Con entusiasmo, esperanza, y la fuerza de la militancia de base, los representantes del pueblo expresaron que ya tienen aceitadas todas las estrategias de movilización, búsqueda y defensa del voto el próximo 25 de mayo, día que se expresarán en las urnas electorales a favor de la esperanza, la ética, la moral y el amor por un Zulia más humano.

La gran asamblea sirvió para que las comunas en compañía del coordinador del Equipo de Amplias Alianzas y Movimientos Sociales del Comando de Campaña Ven 2025, Héctor Rodríguez, entregaran a Caldera un documento con las propuestas para un plan un gobierno comunal, que lo convertirá en “el Gobernador de las Comunas, del pueblo y para el pueblo”, como lo describió la representante de las Comunas por el estado Zulia, Elieisy González.

Rodríguez expresó que esta propuesta salió desde los 576 Circuitos Comunales y Comunas, hecho por el pueblo en el marco de las 7 Transformaciones, lo cual va en coherencia con el plan del presidente Nicolás Maduro.

“Nuestro candidato Luis Caldera, se va a comprometer a plenitud con este plan, se va a comprometer a hacer lo que el pueblo ha planificado. Cuando gane la Gobernación, estoy seguro, porque lo conozco, hará lo que el pueblo pide que haga”, exclamó Rodríguez.

El candidato del GPPSB y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Caldera, destacó en este encuentro con los movimientos de base del Zulia y con las comunas que gobernar con la gente será reimpulsar, acompañar todas las misiones sociales que creó el Comandante Hugo Chávez.

Declaró que gobernará con la gente, lo cual significa que la Gobernación del Zulia, a partir del 25 de mayo va a tener un servidor público en cada una de las 576 salas de Autobierno Popular, también dio a conocer sobre la creación de cinco campamentos en cada una de las subregiones de la entidad al servicio de los proyectos que ejecuten las comunas.

Voces comuneras

Eliana González, ejecutiva de la Comuna Chávez Corazón del Pueblo, resaltó que Caldera representa las bases y las comunas y que es el candidato que construye junto al pueblo, cumpliendo con los preceptos legados por Hugo Chávez y continuados por el presidente Nicolás Maduro, que viene transformando al país en estado comunal.

“Hoy las comunas nos sentimos identificadas con Luis Caldera, un hombre de batalla, de lucha y de constancia, pero además es un hombre humilde, que va a gobernar para cada uno de los integrantes de este pueblo que le brinda un contundente apoyo de todos los sectores sociales, de misiones y grandes misiones y de todas las comunas del estado, que está aceitadas para el próximo 25 de mayo”, aseveró.

Por su parte, Elena Morales, vocera del circuito comunal Nuevo Amanecer, manifestó: “le decimos a toda Venezuela que el pueblo comunal le damos el voto a Luis Caldera ejercer el derecho al voto el próximo 25 para recuperar nuestra gobernación y que hable, abrace, escuche al pueblo”.

Noticia al Día/Nota de prensa