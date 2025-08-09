Sábado 09 de agosto de 2025
Comunidad deportiva clama por la recuperación del estadio Ramón Monzant "La Manzanita"

A través de un audiovisual y fotos, niños, padres y entrenadores solicitaron a los entes gubernamentales la refacción del recinto deportivo donde hacen vida más de 60 peloteros

Por Daniel García

Comunidad deportiva clama por la recuperación del estadio Ramón Monzant
Un grupo de niños, junto a sus entrenadores y representantes, han elevado su voz, haciendo un llamado urgente a las autoridades gubernamentales para la remodelación del estadio Ramón Monzant "La Manzanita", emblemático espacio deportivo ubicado en la calle 99 del barrio Andrés Eloy Blanco, parroquia Cecilio Acosta, en Maracaibo.

En este campo, donde se forman las futuras promesas del beisbol menor, las condiciones son alarmantes: dugouts deteriorados, baños inoperativos, cerca deteriorada, tribunas en mal estado y un terreno en estado crítico. A pesar de estas carencias, los pequeños atletas continúan entrenando con disciplina los días lunes, miércoles y viernes.

La comunidad denuncia que, en múltiples ocasiones, expusieron esta problemática ante la anterior gestión municipal, sin obtener respuestas positiva. Hoy, con renovada esperanza, vuelven a alzar su voz, convencidos de que la recuperación del recinto deportivo es clave para el desarrollo deportivo y social de la zona, y para seguir sembrando el sueño de ver a sus niños convertirse en futuros grandeligas.

"Las tribunas están prácticamente inservibles, los dugouts no sirven, hay que colocarle arena nueva al campo, recolección de basura, hacer unos baños. En fin, son tantas cosas que hay que hacer", expresó Ronel Bordas, representante.

