Comunidad española devastada por las inundaciones advierte del riesgo de infección por contacto con el barro contaminado

En las comunidades devastadas por las inundaciones repentinas en el este de España, las autoridades recomendaron a quienes participan en las operaciones de limpieza que usen guantes y mascarillas para protegerse de posibles infecciones tras el paso de la mortal DANA.

"Estamos conscientes del olor y de las bacterias, por lo que llevamos guantes, botas y mascarillas. La protección hasta ahora es básica como mascarillas, guantes y una que otra cosa porque hay gente que está herida. Recordemos que con todo el material que se está moviendo y el ambiente, con toda la descomposición, corremos riesgo", aseguró uno de los socorristas.

En la comunidad valenciana, la angustia y la desesperación se están empezando a apoderar de muchos vecinos que residen en las localidades afectadas por las inundaciones.

El malestar empeora con el paso de los días por el lento progreso de las tareas de limpieza y de búsqueda de las personas desaparecidas. Los trabajos avanzan a medida que los servicios de emergencias logran acceder a los diferentes rincones, muchos de ellos bloqueados hasta jornadas anteriores.

Noticia al Día/AP