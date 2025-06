Comunidades de El Marite reciben la Feria Alimentaria del Sol de la Alcaldía: "Cuesta menos y rinde mucho más"

Desde las 9 de la mañana, la cola avanza rápidamente y uno por uno los vecinos del sector El Marite, parroquia Venancio Pulgar, entran con cesta en mano a la cancha del barrio Modelo para comprar en la Feria Alimentaria del Sol, traída por la Alcaldía de Maracaibo a su zona, a través de la Dirección de Alimentación y la Fundación Fondo de Apoyo a la Economía Popular (FUNDEPO).

Los vecinos de los barrios Modelo, 12 de Marzo y El Sitio escogen entre una gran variedad de artículos y ofertas, seleccionando los productos que llevaran a sus hogares. Esta es la Feria Alimentaria del Sol número 28 en la que se ofreció un total de 5 toneladas de alimentos y productos de primera calidad a bajo costo, así lo informó Adrián Romero Martínez, alcalde encargado de Maracaibo.

En esta ocasión, según precisó el director de Alimentación, Rafael Viloria, alrededor de 500 familias fueron beneficiadas durante el mercado. Una de esas vecinas es Nelly Matos, ama de casa de 31 años del barrio 12 de Marzo, quien afirma que prefiere las Ferias Alimentarias del Sol porque “todo cuesta menos y rinde mucho más”. Recordó que siempre que la municipalidad realiza estas jornadas en el cercano sector José Félix Ribas, ella aprovecha y compra aprovechando el descuento.

Asimismo, confirmó que en su zona los abastos cobran más caro y no hay supermercados cercanos. “Las tienditas se aprovechan. Si uno quiere algo más económico tiene que irse hasta el centro, gastar pasaje y tiempo”, señaló Nelly al tiempo que aseguró que ir al centro significa dedicar casi todo el día por lo lejos queda, pero que no queda más que hacer porque “hay que buscar las maneras”.

Nelly destacó, además, la facilidad de compra que le proporcionan estas jornadas. “El arroz lo conseguí un poco más barato que donde yo usualmente lo compro, lo mismo con la harina y el aceite, pero es buenísimo porque también me ahorré lo que cuesta el pasaje y no tuve que irme muy lejos si yo vivo aquí mismo. Ojalá estas ferias las hagan con más frecuencia porque yo tengo hijos pequeños, y tengo de comprar pañales, leche y lo que me pueda ahorrar, gloria a Dios. Aquí siempre consigo buenos precios, marcas buenas y facilidad de compra”.

Yuvania Acosta, ama de casa de 50 años del barrio Modelo, confirmó lo relatado por Nelly, ya que para ella y sus vecinas, que tienen años comprando en bodegas con precios inflados, jornadas como esta representan “un alivio”. Calificó los mercados como “provechosos” porque así no tienen que trasladarse largas distancias para conseguir mejores precios. “Aquí lo más cerca es la Curva, es el sitio donde los precios son más accesibles, pero igual hay que pagar pasaje”.

Acosta destacó los buenos precios de la proteína y la calidad de los productos. “La mayor diferencia que veo es el salado, el pollo, la mortadela y los huevos que siempre están más baratos que en cualquier otro lado”.

Con 28 ferias, las Ferias Alimentarias del Sol llegaron a las 18 parroquias con énfasis en las del oeste de la ciudad. Totalizando más de 200 toneladas de alimentos vendidos, entre los cuales destaca la proteína de calidad y a buen precio

Las Ferias Alimentarias del Sol han estado este año cuatro veces en Idelfonso Vásquez, tres en Francisco Eugenio Bustamante, y dos en cada una de las parroquias Antonio Borjas Romero, San Isidro, Luis Hurtado Higuera, Cristo de Aranza y Venancio Pulgar. Además, ya estuvieron una vez en Manuel Dagnino, Cacique Mara, Coquivacoa, Caracciolo Parra Pérez, Cecilio Acosta, Olegario Villalobos, Chiquinquirá y Bolívar.

Se espera que a finales de junio, las jornadas lleguen a 33 en total beneficiando a más de 20 mil familias.

Noticia al Día/nota de prensa