Con 250 toneladas de asfalto Alcaldía de Maracaibo inicia rehabilitación de “Las Delicias"

La Alcaldía de Maracaibo inició este martes 23 de septiembre los trabajos de reasfaltado con la aplicación de 250 toneladas de capa asfáltica en la avenida 15 Las Delicias, como parte del plan municipal de recuperación vial que impulsa la gestión de Giancarlo Di Martino.

Giovanny Marzocca, director de Infraestructura de la alcaldía marabina informó que los equipos de trabajo se encuentran en la primera etapa de abordaje de esta vía para cubrir 300 metros lineales entre las calles 89 y 85 con Delicias. Marzocca explicó que el comienzo de la obra tiene el objetivo de recuperar los tramos más críticos de la arteria vial, una de las más concurridas y transitadas de la capital zuliana.

La rehabilitación vial de la ciudad permite optimizar el desplazamiento de los vehículos y garantiza la seguridad de los conductores y usuarios, política social que impulsa el alcalde Di Martino.

"Iniciamos el trabajo en el sentido centro-norte y vamos a seguir avanzando por toda la avenida, reasfaltando los tramos más críticos. Luego vamos a reasfaltar en sentido contrario para rehabilitar toda esta arteria vial”, comentó el titular de infraestructura.

