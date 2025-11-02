Con 453 toneladas de asfalto la Alcaldía de Maracaibo rehabilitó estacionamiento del Teatro Niños Cantores

La Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, a través de la Dirección de Ingeniería Municipal, ejecutó la rehabilitación completa y asfaltado del estacionamiento del Teatro Niños Cantores del Zulia, ubicado en la urbanización La Paz, parroquia Cecilio Acosta.

El alcalde bolivariano de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, ofreció el apoyo a las autoridades del Teatro Niños Cantores, a quien considera “un ícono, todo un emblema del Zulia”, e inmediatamente giró las instrucciones para que la Dirección de Ingeniería Municipal activara los equipos de asfaltado, de este estacionamiento bastante dañado por largos años.

Helímenes García, director de Ingeniería Municipal, informó que para la recuperación y ampliación del estacionamiento fueron colocadas 453 toneladas de asfalto caliente tipo 3.

El funcionario indicó que los trabajos se extendieron durante dos días y consistieron en: preparación del sitio, limpieza en calzada, aplicación de riego de adherencia y construcción de capas asfálticas (nivelación y rodamiento).

Veinticuatro trabajadores llevaron a cabo la obra con herramientas manuales de asfaltado y utilizando la maquinaria Finisher, Vibro-compactadora, tampo, camiones volteo y cisterna, a fin de llevar a buen término el desarrollo de la obra.

Noticia al Día/Prensa Alcaldía Bolivariana de Maracaibo