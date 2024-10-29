Con 80 por ciento de cobertura San Francisco mantiene activo recolección domiciliaria de Aseo Urbano

Un promedio diario de 460 toneladas de desechos sólidos son recolectadas en las siete parroquias que componen la geografía sureña, a través de distintos mecanismos desplegados por el Instituto Público Municipal de Ambiente y Aseo Urbano (Imasur).

El alcalde Gustavo Fernández, en reunión sostenida este lunes, con autoridades de Imasur y parte del gabinete municipal, evaluó los avances obtenidos con el servicio de recolección domiciliaria, dando fiel cumplimiento a las rutas establecidas casa por casa y lograr alcanzar el objetivo de convertir a San Francisco, en el municipio más limpio del occidente del país.

Con la llegada en el mes de junio de las nuevas unidades compactadoras, el ayuntamiento municipal ha logrado recoger más de cincuenta (50) mil toneladas de basura, devolviéndole a los sanfranciscanos este importante servicio público, que ha cubierto el 80 por ciento de la totalidad.

"Se prevé que con la incorporación de la parroquia Los Cortijos, al servicio domiciliario, nuestro sistema operativo se reforzará con la implementación de 19 camiones compactadores activos de día y de noche, además de realizar operativos especiales que atienden puntos estratégicos en calles y avenidas, con la utilización de maquinaria pesada, camiones volteo, volqueta y equipos de barrido manual, atendiendo al 80 por ciento de la población sureña", aseveró Javier Solano, director de Aseo Urbano y Domiciliario.

El alcalde Gustavo Fernández exhortó una vez más a los ciudadanos de bien a no arrojar basura a las vías públicas, respetar los horarios, rutas y días de recolección.

"Aquellos que incurran en este tipo de irregularidades estarán sujetos a sanciones. Es responsabilidad de todos mantener un San Francisco limpio, con espacios dignificados y saneados", resaltó el jefe del ejecutivo local.

Noticia al Día/Nota de prensa