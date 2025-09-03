Miércoles 03 de septiembre de 2025
Al Dia

Con aventuras y diversión culminó Plan Vacacional de la Alcaldía de Maracaibo

Todo un éxito fue el Plan Vacacional de la Alcaldía de Maracaibo para más de 600 niños y niñas, hijos de empleados públicos

Por Christian Coronel

Con aventuras y diversión culminó Plan Vacacional de la Alcaldía de Maracaibo
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Risas, juegos, cine y chapuzones. Así cerró con broche de oro el Plan Vacacional organizado por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, en el que 600 niños, en edades de entre 7 a 11 años e hijos de los empleados públicos de la municipalidad vivieron tres días inolvidables repletos de diversión.

Foto: Cortesía

Ana Clara de Di Martino, primera dama del municipio y directora de Desarrollo Social, recordó que estas actividades también se realizan en el marco de los 24 años de la instalación del sistema de protección del niño, niña y adolescente en Maracaibo.

Foto: Cortesía

“Debemos recordar que el 1 de septiembre del año 2001, Giancarlo en su primera gestión de gobierno, instaló los órganos de protección del niño niña y adolescente, que eran el Consejo de Protección, el Consejo de Derecho y el Fondo de Protección. Para nosotros es motivo de orgullo porque fuimos modelo y referencia en lo que se refiere a protección, a nivel nacional. Y pudimos capacitar a muchos de los consejos, inclusive a nivel regional”.

Foto: Cortesía

“Queremos organizar actividades en función de que nuestros niños y niñas gocen de sus derechos plenos y para septiembre organizaremos jornadas de identidad, vamos a estar en la parroquia Idelfonso Vásquez gestionando resolver los casos de identidad que tenemos allí”.

Foto: Cortesía

Un programa cargado de emociones

El plan arrancó por todo lo alto en el Parque Vereda del Lago, donde los pequeños disfrutaron de actividades recreativas, un colorido desfile de mascotas y una emocionante exhibición por parte de los cuerpos de seguridad del municipio.

El segundo día, los muchachos vivieron la magia del cine, fueron trasladados hasta el Centro Comercial Sambil Maracaibo donde entre cotufas, refrescos y sonrisas disfrutaron de una proyección especial en Cines Unidos.

Para el gran cierre del último día Aquatica, el parque acuático de la Vereda del Lago, se convirtió en el escenario perfecto para que los chicos terminaran el plan vacacional entre chapuzones, toboganes, circuitos deportivos, circuitos recreativos, actividades pedagógicas y juegos de agua. Los tres días contaron con la presencia y el apoyo de todas los cuerpos de seguridad y redes de salud municipales, para que los niños y niñas pudieran disfrutar de la diversión completamente resguardados.

Foto: Cortesía

Hablan los niños del Plan Vacacional municipal

María Camila Antúnez, de once años, manifestó que para ella la experiencia del plan vacacional fue muy divertida y calificó como “muy buenas” todas las actividades en las que participó: “Me divertí mucho y mi actividad favorita fue ir al cine”, mencionó.

Por su parte, Ciro Rivas de nueve años, expresó que para él la actividad más divertida fue visitar el parque acuático “Todo fue muy bueno, espero volver a participar”.

Prensa Alcaldía de Maracaibo

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La Administración Trump anuncia eliminación del TPS asignado en 2021 a casi 300.000 venezolanos

La Administración Trump anuncia eliminación del TPS asignado en 2021 a casi 300.000 venezolanos

Mijares aclara rumores sobre su salud: Su equipo desmiente reporte de hospitalización

Mijares aclara rumores sobre su salud: Su equipo desmiente reporte de hospitalización

Ella es Marlene la fundadora del mercado a ambos lados de La Principal de Cuatricentenario

Ella es Marlene la fundadora del mercado a ambos lados de La Principal de Cuatricentenario

Ultimaron a zuliano por resistirse al robo de sus pertenencias en Colombia

Ultimaron a zuliano por resistirse al robo de sus pertenencias en Colombia

CICPC capturó a tres hombres por homicidio en Lara, Portuguesa y Caracas

CICPC capturó a tres hombres por homicidio en Lara, Portuguesa y Caracas

Llegó el futuro: Innovación y tecnología de los trenes del Metro de Bogotá arriban a Colombia

Llegó el futuro: Innovación y tecnología de los trenes del Metro de Bogotá arriban a Colombia

Realizaron actos conmemorativos en Caracas por el 80º. aniversario del fin de la II Guerra Mundial en China

Realizaron actos conmemorativos en Caracas por el 80º. aniversario del fin de la II Guerra Mundial en China

Intentaron venderle las bolsas CLAP a los trabajadores del Metro de Caracas

Intentaron venderle las bolsas CLAP a los trabajadores del Metro de Caracas

Luis Arráez conectó el séptimo vuelacerca de temporada

Luis Arráez conectó el séptimo vuelacerca de temporada

Brayan Rocchio se fue para la calle sin evitar la caída de los Guardianes

Brayan Rocchio se fue para la calle sin evitar la caída de los Guardianes

Eugenio Suárez lleno de fe con la Vinotinto

Eugenio Suárez lleno de fe con la Vinotinto

Tres jóvenes zulianos en la final de

Tres jóvenes zulianos en la final de "La Escuela de Talentos", reality de Canal I

Emma Rabbe regresó a Venezuela llena de nostalgia pero así disfrutó de Los Roques

Emma Rabbe regresó a Venezuela llena de nostalgia pero así disfrutó de Los Roques

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 3° de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 3° de septiembre de 2025

Petro propondrá en la ONU una

Petro propondrá en la ONU una "fuerza de paz" para Gaza

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El eterno bolero de Felipe Pirela: El ícono que sigue vibrando en el alma de los zulianos

El eterno bolero de Felipe Pirela: El ícono que sigue vibrando en el alma de los zulianos

Petro critica ataque de EEUU a embarcación con drogas en el Caribe

Petro critica ataque de EEUU a embarcación con drogas en el Caribe

CLEZ propone anteproyecto de ley especial sobre regulación complementaria del uso de motocicletas en el Zulia

CLEZ propone anteproyecto de ley especial sobre regulación complementaria del uso de motocicletas en el Zulia

Todo lo que debes saber del regreso a clases y los cambios que vienen

Todo lo que debes saber del regreso a clases y los cambios que vienen

Colombia implementa PEP Tutor para regularizar a padres migrantes venezolanos

Colombia implementa PEP Tutor para regularizar a padres migrantes venezolanos

Noticias Relacionadas

Al Dia

Plan Estadal de Asfaltado inicia en Cabimas para la aplicación de 5 mil toneladas de asfalto en caliente

El alcalde Carreño destacó el trabajo articulado entre los gobiernos, nacional, regional, municipal y comunal para el desarrollo, el bienestar y el buen vivir de Cabimas
Al Dia

En su 35 aniversario, Saint apuesta por la inteligencia artificial

Ramón Vera, director general de Saint, afirma que bajo la creciente demanda de sistemas más eficientes en gestión empresarial, el uso de la inteligencia artificial se convierte en una necesidad.
Al Dia

La falta de conexión aérea internacional amenaza con el cierre de hoteles en el Zulia: Quedarán "de lujo"

Caracas y Valenci tienen conexión internacional, falta el Zulia una de las regiones más importantes del país en cuanto a movilización de pasajeros
Zulia

Realizan homenaje al "Bolerista de América" Felipe Pirela para celebrar los 85 años de su natalicio en Maracaibo

Este miércoles tres de septiembre, el inmortal Felipe Pirela, bautizado en la década del 60 por el maestro Armando Manzanero como el "Bolerista de América", estuviera cumpliendo 85 años de edad y para celebrar su invaluable legado, la Alcaldía de Maracaibo realizó un homenaje musical en el que estuvieron presentes algunos de sus familiares y personas que lo conocieron cuando vivía en Santa Lucía.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025