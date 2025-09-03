Con aventuras y diversión culminó Plan Vacacional de la Alcaldía de Maracaibo

Risas, juegos, cine y chapuzones. Así cerró con broche de oro el Plan Vacacional organizado por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, en el que 600 niños, en edades de entre 7 a 11 años e hijos de los empleados públicos de la municipalidad vivieron tres días inolvidables repletos de diversión.

Ana Clara de Di Martino, primera dama del municipio y directora de Desarrollo Social, recordó que estas actividades también se realizan en el marco de los 24 años de la instalación del sistema de protección del niño, niña y adolescente en Maracaibo.

“Debemos recordar que el 1 de septiembre del año 2001, Giancarlo en su primera gestión de gobierno, instaló los órganos de protección del niño niña y adolescente, que eran el Consejo de Protección, el Consejo de Derecho y el Fondo de Protección. Para nosotros es motivo de orgullo porque fuimos modelo y referencia en lo que se refiere a protección, a nivel nacional. Y pudimos capacitar a muchos de los consejos, inclusive a nivel regional”.

“Queremos organizar actividades en función de que nuestros niños y niñas gocen de sus derechos plenos y para septiembre organizaremos jornadas de identidad, vamos a estar en la parroquia Idelfonso Vásquez gestionando resolver los casos de identidad que tenemos allí”.

Un programa cargado de emociones

El plan arrancó por todo lo alto en el Parque Vereda del Lago, donde los pequeños disfrutaron de actividades recreativas, un colorido desfile de mascotas y una emocionante exhibición por parte de los cuerpos de seguridad del municipio.

El segundo día, los muchachos vivieron la magia del cine, fueron trasladados hasta el Centro Comercial Sambil Maracaibo donde entre cotufas, refrescos y sonrisas disfrutaron de una proyección especial en Cines Unidos.

Para el gran cierre del último día Aquatica, el parque acuático de la Vereda del Lago, se convirtió en el escenario perfecto para que los chicos terminaran el plan vacacional entre chapuzones, toboganes, circuitos deportivos, circuitos recreativos, actividades pedagógicas y juegos de agua. Los tres días contaron con la presencia y el apoyo de todas los cuerpos de seguridad y redes de salud municipales, para que los niños y niñas pudieran disfrutar de la diversión completamente resguardados.

Hablan los niños del Plan Vacacional municipal

María Camila Antúnez, de once años, manifestó que para ella la experiencia del plan vacacional fue muy divertida y calificó como “muy buenas” todas las actividades en las que participó: “Me divertí mucho y mi actividad favorita fue ir al cine”, mencionó.

Por su parte, Ciro Rivas de nueve años, expresó que para él la actividad más divertida fue visitar el parque acuático “Todo fue muy bueno, espero volver a participar”.

