Con cabellera y mirada matadora: Nando a los 18

El humorista e influencer venezolano Nando de la Gente sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir una fotografía de cuando tenía apenas 18 años, asegurando que en aquella época se consideraba todo un “galán”.

“Por Dios, divino estaba 🤪 miren esa mirada penetrante y esa cabellera hermosa, ni hablar de mi flacura 😍🤟💋❤️”, escribió entre risas, despertando nostalgia y risas entre sus fanáticos.

El comediante acompañó el recuerdo con la referencia musical de aquellos años, al mencionar que en ese entonces estaba de moda la canción “Todo quedó quedó”, de Guaco, lo que reforzó el viaje en el tiempo para quienes lo siguen.

Fiel a su estilo jocoso y cercano, Nando de la Gente cerró el mensaje interactuando con sus seguidoras: “Las leo 👇”.

El post rápidamente generó comentarios entre sus seguidores, quienes no dudaron en sumarse a la conversación con halagos, bromas y recuerdos de aquella época.

