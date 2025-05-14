Con decenas de camellos y una caravana de Cybertrucks recibieron a Trump en su visita a Catar

En su llegada a Catar este miércoles 14 de mayo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, fue acompañado por una caravana dirigida por dos camionetas Cybertruck de Tesla, y recibido en el Palacio Real Amiri Diwan por decenas de camellos y caballos, mientras un gran grupo de hombres realizaba el tradicional baile árabe ardah.

reunido con el emir de Catar, Tamim bin Hamad al Thani, el mandatario resaltó que ambos han compartido una amistad "hermosa y leal" a lo largo de los años y le agradeció por el recibimiento. "Apreciamos esos camellos, no he visto camellos en mucho tiempo. Ese fue un gran saludo, lo apreciamos", expresó.

En respuesta, el emir catarí afirmó que se siente "muy honrado" con la presencia de Trump, ya que es "el primer presidente estadounidense en visitar oficialmente" su país.