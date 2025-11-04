Martes 04 de noviembre de 2025
Al Dia

Con dos exposiciones y música celebra el CAMLB sus 32 años de trayectoria

Esta conmemoración se enmarca en las políticas del Estado venezolano orientadas a la defensa y promoción de los valores culturales y el patrimonio histórico.

Por Ernestina García

Con dos exposiciones y música celebra el CAMLB sus 32 años de trayectoria
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB), un símbolo de la resiliencia de Maracaibo y pilar de la cultura zuliana, celebra su 32° aniversario. Por la ocasión tiene programadas dos exposiciones y una presentación musical para la tarde de este martes 4 de noviembre.

Esta conmemoración se enmarca en las políticas del Estado venezolano orientadas a la defensa y promoción de los valores culturales y el patrimonio histórico.

Historia, arte y compromiso de Estado

El CAMLB, ubicado en el centro de la capital zuliana, en el emblemático Antiguo Mercado Principal, un edificio de valor patrimonial, encarna la historia de la ciudad mirando al futuro desde el Lago.

La institución reafirma su compromiso de seguir siendo un centro cultural multidisciplinario de referencia, enfocado en la promoción de las artes plásticas, escénicas y musicales, y de ser un espacio público, gratuito y tutelado por la Fundación de Estado.

Este compromiso se alinea con la visión del Gobierno Bolivariano del presidente Nicolás Maduro, que consagra la cultura como un derecho fundamental y un bien irrenunciable del pueblo venezolano (Art. 99 CRBV), buscando la defensa de la identidad nacional y la cultura de resistencia.

En el estado Zulia, la gestión del gobernador Luis Caldera ha priorizado el fortalecimiento del sector cultural, reconociendo el papel vital de instituciones como el CAMLB para la democratización de los espacios artísticos y la revitalización del patrimonio histórico, como parte del esfuerzo integral de la Gobernación para devolver la dignidad a los zulianos.

Celebración con identidad zuliana

En este aniversario recordamos a Lía Bermúdez, la artista plástica de espíritu creador y gestora cultural. Su presencia se siente en este espacio, su centro de arte. Será siempre recordada como la artista que convirtió el metal en poesía visual, una mujer talentosa, de verdadera dedicación y amor por el arte.

Para celebrar estas más de tres décadas de trayectoria, el CAMLB invita al público a un encuentro cultural este martes 4 de noviembre, a las 5:00 pm, con la inauguración de dos exposiciones que honran la profunda fe y las tradiciones del Zulia:

  1. "San Benito de Palermo: Santo, Pueblo y Raíz"
  2. "CHINITA Fe y devoción Mariana"

Un aspecto central de esta celebración es la reapertura del salón infantil, un espacio recuperado y dedicado a la formación y atención de las comunidades vulnerables, haciendo efectiva la política social y cultural del Estado. El evento contará además con la presentación musical de Frontierizo y Vuelo 432.

El CAMLB, a sus 32 años, es la prueba viva de que el mejor destino para un monumento histórico es convertirse en el motor de la vida cultural y el pensamiento contemporáneo.

Noticia al Día/nota de prensa

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

El oficial de la Pnb iba a visitar a una joven y lo mataron para robarle su motocicleta en Valencia

El oficial de la Pnb iba a visitar a una joven y lo mataron para robarle su motocicleta en Valencia

Águilas enfrenta a Leones con la intención de mantenerse en los primeros puestos

Águilas enfrenta a Leones con la intención de mantenerse en los primeros puestos

Imtcuma inició operativos de fiscalización a las líneas de transporte público urbano de Maracaibo

Imtcuma inició operativos de fiscalización a las líneas de transporte público urbano de Maracaibo

Venezuela Sub-17: cuando olvidar también es una forma de ganar (Por el Psic. José Leonardo Caldera)

Venezuela Sub-17: cuando olvidar también es una forma de ganar (Por el Psic. José Leonardo Caldera)

Mastantuono tiene pubalgia y es baja para enfrentar a Liverpool

Mastantuono tiene pubalgia y es baja para enfrentar a Liverpool

El regreso de Tan Biónica: Un viaje musical de sanación y colaboraciones brillantes

El regreso de Tan Biónica: Un viaje musical de sanación y colaboraciones brillantes

¡Clásico europeo! Real Madrid mide fuerzas con Liverpool en Anfield

¡Clásico europeo! Real Madrid mide fuerzas con Liverpool en Anfield

Cuba trabaja para restablecer el sistema eléctrico tras paso del huracán

Cuba trabaja para restablecer el sistema eléctrico tras paso del huracán

Britney Spears desactivó su cuenta de Instagram en plena nueva disputa con su exmarido

Britney Spears desactivó su cuenta de Instagram en plena nueva disputa con su exmarido

Natalie Grabow, la mujer de 80 años que se convirtió en la más longeva en terminar el IronMan

Natalie Grabow, la mujer de 80 años que se convirtió en la más longeva en terminar el IronMan

FANB destruyó campamento del narcotráfico en el Sur del Lago

FANB destruyó campamento del narcotráfico en el Sur del Lago

Heat logra una victoria con final de infarto ante Clippers

Heat logra una victoria con final de infarto ante Clippers

Lakers domina a Trail Blazers con una sólida actuación de Ayton

Lakers domina a Trail Blazers con una sólida actuación de Ayton

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 4 de noviembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 4 de noviembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 4 de noviembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 4 de noviembre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Hace pañales para sus hijos con sabanas viejas que le regalan los vecinos: El drama de Magaly Sánchez no termina

Hace pañales para sus hijos con sabanas viejas que le regalan los vecinos: El drama de Magaly Sánchez no termina

Hacen un hallazgo de gran importancia sobre nuestro corazón y

Hacen un hallazgo de gran importancia sobre nuestro corazón y "Cambia el paradigma"

Más de 161 millardos 523 millones de bolívares recaudó el Seniat en octubre

Más de 161 millardos 523 millones de bolívares recaudó el Seniat en octubre

Murió sexagenario al lanzarse de un sexto piso del conjunto residencial Las Virginias

Murió sexagenario al lanzarse de un sexto piso del conjunto residencial Las Virginias

Posponen la Cumbre de las Américas para el 2026

Posponen la Cumbre de las Américas para el 2026

Noticias Relacionadas

Al Dia

Con dos exposiciones y música celebra el CAMLB sus 32 años de trayectoria

Esta conmemoración se enmarca en las políticas del Estado venezolano orientadas a la defensa y promoción de los valores culturales y el patrimonio histórico.
Al Dia

Gobernador Caldera anuncia que antes de Navidad la Guajira tendrá listos 70 kilómetros de vialidad asfaltada

El mandatario ofreció la información durante el inicio de la colocación de 11.2 kilómetros de asfalto del tramo de Sinamaica a Paraguaipoa, con el cual se completan 34 kilómetros en cuatro meses de gestión Bolivariana
Al Dia

Exportación de ganado bovino del país "está paralizada" por incremento de los rebaños: Fedenaga

Los ganaderos venezolanos esperan tener los números de los años 2003 y 2004, cuando se ubicaban en 17 millones de cabezas de ganado.
Zulia

Imtcuma inició operativos de fiscalización a las líneas de transporte público urbano de Maracaibo

Lárez informó que “el Imtcuma hoy vuelve a la calle, el instituto va a estar en cada parada de cada línea de transporte toda esta semana y los días que vienen para garantizarle un mejor servicio y un trato digno al ciudadano”.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025