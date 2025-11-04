Con dos exposiciones y música celebra el CAMLB sus 32 años de trayectoria

El Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB), un símbolo de la resiliencia de Maracaibo y pilar de la cultura zuliana, celebra su 32° aniversario. Por la ocasión tiene programadas dos exposiciones y una presentación musical para la tarde de este martes 4 de noviembre.

Esta conmemoración se enmarca en las políticas del Estado venezolano orientadas a la defensa y promoción de los valores culturales y el patrimonio histórico.

Historia, arte y compromiso de Estado

El CAMLB, ubicado en el centro de la capital zuliana, en el emblemático Antiguo Mercado Principal, un edificio de valor patrimonial, encarna la historia de la ciudad mirando al futuro desde el Lago.

La institución reafirma su compromiso de seguir siendo un centro cultural multidisciplinario de referencia, enfocado en la promoción de las artes plásticas, escénicas y musicales, y de ser un espacio público, gratuito y tutelado por la Fundación de Estado.

Este compromiso se alinea con la visión del Gobierno Bolivariano del presidente Nicolás Maduro, que consagra la cultura como un derecho fundamental y un bien irrenunciable del pueblo venezolano (Art. 99 CRBV), buscando la defensa de la identidad nacional y la cultura de resistencia.

En el estado Zulia, la gestión del gobernador Luis Caldera ha priorizado el fortalecimiento del sector cultural, reconociendo el papel vital de instituciones como el CAMLB para la democratización de los espacios artísticos y la revitalización del patrimonio histórico, como parte del esfuerzo integral de la Gobernación para devolver la dignidad a los zulianos.

Celebración con identidad zuliana

En este aniversario recordamos a Lía Bermúdez, la artista plástica de espíritu creador y gestora cultural. Su presencia se siente en este espacio, su centro de arte. Será siempre recordada como la artista que convirtió el metal en poesía visual, una mujer talentosa, de verdadera dedicación y amor por el arte.

Para celebrar estas más de tres décadas de trayectoria, el CAMLB invita al público a un encuentro cultural este martes 4 de noviembre, a las 5:00 pm, con la inauguración de dos exposiciones que honran la profunda fe y las tradiciones del Zulia:

"San Benito de Palermo: Santo, Pueblo y Raíz" "CHINITA Fe y devoción Mariana"

Un aspecto central de esta celebración es la reapertura del salón infantil, un espacio recuperado y dedicado a la formación y atención de las comunidades vulnerables, haciendo efectiva la política social y cultural del Estado. El evento contará además con la presentación musical de Frontierizo y Vuelo 432.

El CAMLB, a sus 32 años, es la prueba viva de que el mejor destino para un monumento histórico es convertirse en el motor de la vida cultural y el pensamiento contemporáneo.

Noticia al Día/nota de prensa