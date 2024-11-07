Con la alegría de 600 pequeños, la Fundación Niño Zuliano dio inicio a la Navidad 2024

Melida Antúnez, Gerente General de esta fundación, indicó este jueves 7 de noviembre que esta actividad forma parte de lo pautado por el Gobernador Manuel Rosales para las festividades de la Chinita y la Navidad, al frente de su Presidenta, Eveling Trejo de Rosales.

Destacó que las maestras que laboran con más de 600 niños en la sede pusieron todo su amor y cariño para que las salas participaran con gaitas y regalos, incluyendo el área de la piscina, preferida por los niños.

Afirmó Antúnez: "Nosotros queremos hoy dar inicio con nuestros niños a la llegada de la Navidad, empezando con el nacimiento del Niño Jesús, los arbolitos, los regalos, porque una de las inclinaciones fuertes que tenemos en nuestra fundación es devolverles a los niños los valores, las tradiciones, lo hermoso que tenemos en nuestra tierra y nuestro país."

El próximo 15 de noviembre, la Fundación Niño Zuliano recibirá la visita de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, para darle continuidad a la fiesta de Navidad con los niños de todas las sedes que tiene la fundación a nivel regional.

Indicó que a nivel regional cuentan con 24 sedes, superando la meta de más de 6 mil niños atendidos en el estado Zulia, donde la mayoría cuenta con la educación y alimentación requerida, con la visión de extender la atención de los pequeños durante todo el día, como ha sido la esencia de la fundación del Niño, para que la madre trabajadora tenga un lugar donde dejar a sus hijos.

