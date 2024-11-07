Lunes 25 de agosto de 2025
Al Dia

Con la alegría de 600 pequeños, la Fundación Niño Zuliano dio inicio a la Navidad 2024

Melida Antúnez, Gerente General de esta fundación, indicó este jueves 7 de noviembre que esta actividad forma parte de lo…

Por Hannabelle Urdaneta

Con la alegría de 600 pequeños, la Fundación Niño Zuliano dio inicio a la Navidad 2024
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Melida Antúnez, Gerente General de esta fundación, indicó este jueves 7 de noviembre que esta actividad forma parte de lo pautado por el Gobernador Manuel Rosales para las festividades de la Chinita y la Navidad, al frente de su Presidenta, Eveling Trejo de Rosales.

Destacó que las maestras que laboran con más de 600 niños en la sede pusieron todo su amor y cariño para que las salas participaran con gaitas y regalos, incluyendo el área de la piscina, preferida por los niños.

Leer más: EE.UU. renueva licencia que autoriza operaciones a PDVSA

Afirmó Antúnez: "Nosotros queremos hoy dar inicio con nuestros niños a la llegada de la Navidad, empezando con el nacimiento del Niño Jesús, los arbolitos, los regalos, porque una de las inclinaciones fuertes que tenemos en nuestra fundación es devolverles a los niños los valores, las tradiciones, lo hermoso que tenemos en nuestra tierra y nuestro país."

El próximo 15 de noviembre, la Fundación Niño Zuliano recibirá la visita de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, para darle continuidad a la fiesta de Navidad con los niños de todas las sedes que tiene la fundación a nivel regional.

Indicó que a nivel regional cuentan con 24 sedes, superando la meta de más de 6 mil niños atendidos en el estado Zulia, donde la mayoría cuenta con la educación y alimentación requerida, con la visión de extender la atención de los pequeños durante todo el día, como ha sido la esencia de la fundación del Niño, para que la madre trabajadora tenga un lugar donde dejar a sus hijos.

Nota de Prensa

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Sin Neymar ni Vinicius: Brasil anunció sus convocados para la última doble fecha de Eliminatorias

Sin Neymar ni Vinicius: Brasil anunció sus convocados para la última doble fecha de Eliminatorias

La Bandera de Maracaibo (por el Dr. Reyber Parra Contreras)

La Bandera de Maracaibo (por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Estar sin celular por 72 horas produce inquietud, ira o dificultad para concentrarse, según investigadores

Estar sin celular por 72 horas produce inquietud, ira o dificultad para concentrarse, según investigadores

Rumoran que Cazzu y Noriel andan en amoríos

Rumoran que Cazzu y Noriel andan en amoríos

Reportan un tirador activo en la universidad estadounidense de Arkansas

Reportan un tirador activo en la universidad estadounidense de Arkansas

Djokovic debutó con victoria en el US Open tras pasar por problemas físicos

Djokovic debutó con victoria en el US Open tras pasar por problemas físicos

Eduard Bello sentenció el triunfo de Universidad Católica ante Unión Española

Eduard Bello sentenció el triunfo de Universidad Católica ante Unión Española

Presentaron “El Cohete” Maracucho de Augusto Pradelli

Presentaron “El Cohete” Maracucho de Augusto Pradelli

Sector avícola garantiza abastecimiento nacional y estabilidad en los precios

Sector avícola garantiza abastecimiento nacional y estabilidad en los precios

Sureñas pegó primero en la final de sóftbol femenino de la Copa Proyecto Deporte Soy

Sureñas pegó primero en la final de sóftbol femenino de la Copa Proyecto Deporte Soy

Perdió la vida al lanzarse de un autobús en marcha que se estaba incendiando

Perdió la vida al lanzarse de un autobús en marcha que se estaba incendiando

Neymar se lesiona nuevamente en vísperas de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias

Neymar se lesiona nuevamente en vísperas de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias

Ranger Suárez lanzó una joya para apuntarse su décimo triunfo

Ranger Suárez lanzó una joya para apuntarse su décimo triunfo

Rockies de Colorado es el primer equipo eliminado de la temporada en las Grandes Ligas

Rockies de Colorado es el primer equipo eliminado de la temporada en las Grandes Ligas

La Vinotinto en alerta tras lesión de dos jugadores a pocos días de las Eliminatorias

La Vinotinto en alerta tras lesión de dos jugadores a pocos días de las Eliminatorias

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Maduro:

Maduro: "Nadie tocará a Venezuela"

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Estadio Monumental se transforma en santuario: Miles honrarán a su primer santo José Gregorio Hernández, el

Estadio Monumental se transforma en santuario: Miles honrarán a su primer santo José Gregorio Hernández, el "Médico de los Pobres", en un acto histórico

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

Noticias Relacionadas

Al Dia

Atletas venezolanos llegan al país tras participación en los Juegos Panamericanos Junior

Venezuela ocupó el noveno lugar del medallero general, superando la pasada edición

Al Dia

Al menos ocho personas resultaron heridas este fin de semana por accidentes de tránsito en el Zulia

Las autoridades de tránsito han implementado campañas de concientización, sin embargo, los accidentes continúan
Al Dia

Concejo Municipal de Maracaibo formalizó diez ordenanzas clave para el desarrollo local

Con la participación de representantes del sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales, este lunes 25 de…
Zulia

Presentaron “El Cohete” Maracucho de Augusto Pradelli

Es liviano, cómodo y economico, según sus creadores.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025