Con Los Hijos del Saladillo,"Viva la Gaita Zuliana"

La agrupación gaitera juvenil Los Hijos del Saladillo, que obtuvo el segundo lugar en el pasado Festival Nacional de la Gaita, visitó nuestra redacción para promocionar su tema “Viva la Gaita Zuliana”, de la autoría del reconocido compositor Neguito Borjas.

El director Wilfred Finol informó que la agrupación, conformada por 21 jóvenes adolescentes, nació en el año 2023 y se dio a conocer al público tras su participación en el Festival Nacional de la Gaita, celebrado en el Teatro Niños Cantores donde su actuación fue aclamada tanto por el jurado calificador como por el público asistente.

Aunque la agrupación saladillera también participó en el festival para escoger la "Gaita del Año" sin figurar entre los primeros, este año busca una mayor aceptación del público zuliano con tres temas. El principal, "Viva la Gaita Zuliana", con letra de Neguito Borjas, es el de mayor promoción en la voz de Paúl González. El segundo tema, "Mi Eterna Bendición", es de un compositor novel y está dedicado en agradecimiento a la Chinita, con la participación de las solistas Rusbely Baptista y Arlet Díaz.

Presentación en la Bajada de la Chinita

Los Hijos del Saladillo, originarios del sector El Pozón, hicieron un llamado a la colaboración de cualquier institución para la grabación de un video promocional que necesitan e impulsar su carrera y realzar el folclor zuliano.

Asimismo, informaron que el sábado 25 de octubre tendrán una presentación en vivo, enmarcada en la programación de la Bajada de la Virgen de Chiquinquirá. Su toque será en la tarima que se ubicará en el sector El Callejón, al fondo del antiguo Matapalo. En esta presentación, el público podrá disfrutar de los temas con los que participaron en el festival y de éxitos de conjuntos tradicionales que han montado, justo la noche de uno de los acontecimientos religiosos más importantes para los zulianos.

Noticia al Día / Foto: Will Marval