Con sello venezolano: Innovaciones en rejuvenecimiento celular establecen un nuevo hito científico

Desde tiempos remotos, la búsqueda de la juventud ha fascinado a la humanidad, desde las leyendas de Cleopatra y Nefertiti hasta la trágica historia de Narciso. Sin embargo, hoy no nos enfocaremos en mitos ni en secretos de belleza, sino en los avances en rejuvenecimiento celular que se están desarrollando en nuestro país.

El envejecimiento no se limita a las arrugas y canas; también afecta nuestras células, músculos y huesos. El Dr. Alberto Quintero, presidente del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), explica que el envejecimiento celular se origina en la degeneración del ADN.

A medida que las células se replican, los telómeros, que protegen el ADN, se acortan, lo que contribuye al envejecimiento celular.

Además, la producción de moléculas esenciales como el Mononucleótido de Nicotinamida (NMN) y el NAD+ disminuye con la edad, lo que ralentiza procesos vitales en nuestro organismo.

Investigaciones actuales sugieren que aumentar la producción de NMN y NAD+ podría revertir algunos efectos del envejecimiento. Estas moléculas son clave en la proliferación de células madre, que tienen la capacidad de transformarse en diferentes tipos de células en el cuerpo.

En el IVIC, se estudian células de córnea, cartílago, hueso y pulpa dental para determinar si estos compuestos pueden facilitar el crecimiento de células estromales mesenquimatosas, que son cruciales para la regeneración celular. Uno de los proyectos en curso se centra en la inhibición de la replicación del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Los investigadores están explorando cómo estas moléculas pueden fomentar la proliferación de células del sistema inmune, como las CD4 y CD8, que son esenciales para combatir el virus.

Además, en otros laboratorios se investigan enfermedades hereditarias degenerativas, analizando el impacto de estas moléculas en el comportamiento cromosómico y la regeneración celular.

En el Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), se estudia la regeneración de células neuronales, buscando mejorar su recuperación y longevidad.

Estos esfuerzos científicos demuestran el compromiso de nuestros investigadores en la búsqueda de soluciones innovadoras para la humanidad, reflejando el orgullo y la dedicación de la ciencia venezolana.

