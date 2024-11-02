El rey Carlos III consideró un éxito a su viaje en Australia y Samoa y un desafío a su salud. Para reponerse de sus 11 días de tour Royal, él y la reina Camilla decidieron hacer “un stop” en uno de los lugares que más visitan privadamente: Soukya, en Bangalore, India. Un centro de salud especializado en medicina alternativa y alimentos orgánicos, que el soberano defiende apasionadamente frente a la medicina tradicional, para preocupación del gobierno ante su cáncer y su estado de salud. El jefe de médicos de la casa real es un homeópata.

El Rey y la Reina han disfrutado de esta pequeña escapada a su centro de bienestar favorito en la India. Recién a su regreso, el rey volverá a sus sesiones de quimioterapia por un cáncer no identificado.

Yoga, meditación y comida vegetariana son las opciones para Charles y Camilla durante su pausa en Bangalore “para un descanso de salud privado”, después del primer gran viaje al extranjero del Rey, desde su diagnóstico de cáncer.

Lea también: El rey Carlos cuando era príncipe con barba y una carta de amor de Napoleón

El Clarín