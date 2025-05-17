Concejal del municipio Colón Elgio Pedreañez, realizó jornada social

En el contexto de las celebraciones del Día de la Familia, el jueves 15 de mayo de 2025, la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Educación, Ciencia y Tecnología del Concejo Municipal de Colón, bajo la presidencia del concejal Elgio Pedreañez, llevó a cabo una significativa jornada social titulada "Abordaje de los Desafíos de los Estudiantes con Autismo en Clase".

Este evento se realizó en Alianza con el sector privado y la Organización Venezolana de Autismo en la sede del CAIPA, situada en el sector 20 de Mayo de la parroquia Santa Bárbara del municipio Colón, estado Zulia.

El Concejal Elgio Pedreañez, anfitrión del evento y presidente de la Comisión de Educación, enfatizó la importancia de crear espacios inclusivos que promuevan el aprendizaje y desarrollo integral de todos los estudiantes.

La capacitación estuvo a cargo de Johanna Peñalver, coordinadora general y representante de la Organización Venezolana de Autismo, quien profundizó en los desafíos que enfrentan los estudiantes con autismo en el entorno escolar.

La directora del CAIPA dio la bienvenida a los asistentes, subrayando la relevancia del evento. A continuación, Johanna Peñalver ofreció su intervención sobre el tema del autismo.

Durante esta actividad académica y cultural se llevó a cabo una Jornada Social dirigida a estudiantes, padres e interesados en el autismo.

En apoyo a esta causa, se realizaron donaciones importantes por parte del grupo empresarial San Simón, Chiquinquirá La Panadería y el concejal Elgio Pedreañez. Estas donaciones incluyeron un refrigerador, un cilindro para gas doméstico, refrigerios, balones, pelotas y estandartes nacionales, regionales y municipales para el Centro de Atención Integral para Personas con Autismo "CAIPA".

Adicionalmente, el miércoles 14 de mayo, el colegio Magali Medina de Mill abrió sus puertas para ofrecer una charla sobre el trastorno del espectro autista, dirigida a docentes y representantes de su comunidad educativa. Esta iniciativa fue encabezada por el concejal Elgio Pedreañez y orientada por la profesora Johanna Peñalver.

El objetivo era concientizar y proporcionar herramientas necesarias para atender adecuadamente a niñas, niños y jóvenes adolescentes que se encuentran dentro del espectro.

Igualmente, Pedreañez detalló el reconocimiento al atleta del Voleibol TEA Juan Fuentes, colones y mi membro de la selección de estado Zulia. Así como la solicitud de comodato al municipio de la actual sede del Caipa para garantizar su fortalecimiento.

Noticia al Día/Nota de prensa