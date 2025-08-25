Lunes 25 de agosto de 2025
Al Dia

Concejo Municipal de Maracaibo formalizó diez ordenanzas clave para el desarrollo local

Con la participación de representantes del sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales, este lunes 25 de…

Por Noticia al Dia

Concejo Municipal de Maracaibo formalizó diez ordenanzas clave para el desarrollo local
Foto: María
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Con la participación de representantes del sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales, este lunes 25 de agosto fue instalada oficialmente la Comisión Permanente del Poder Popular para las Finanzas, Administración y Tributos del Concejo Municipal de Maracaibo.

El acto estuvo presidido por la concejala Jessy Gascón, presidenta del Concejo Municipal.

Durante la instalación, Gascón, quien también ocupa la vicepresidencia de la comisión, informó que se presentaron diez ordenanzas de interés público, en cumplimiento con lo establecido en la Ordenanza de Interior y Debate.

Estas normativas abarcan temas fundamentales para la ciudad, como la reforma de la ordenanza sobre licencias e impuestos a las actividades económicas; la reforma de la ordenanza sobre tasas administrativas por expedición de licencias, permisos, ventas, copias y certificación de documentos; la reforma parcial de la ordenanza sobre regulación e impuestos de espectáculos públicos; la ordenanza sobre inmuebles urbanos; la ordenanza sobre cementerios y servicios funerarios; la ordenanza sobre el servicio de aseo urbano y domiciliario; la ordenanza sobre tasas por servicios de distribución de agua domiciliaria y comercial; la ordenanza sobre expendio, distribución y consumo de bebidas alcohólicas; la ordenanza de creación y funcionamiento del SEDEMAT; y la ordenanza de creación y funcionamiento del CPU.

La concejala anunció además la intención de presentar un plan de flexibilización tributaria enfocado en sectores estratégicos como el industrial y el gastronómico, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico local.

En ese marco, destacó la creación de la Dirección de Comercio Nacional y Exterior por parte del alcalde Gian Carlo Di Martino, iniciativa que será respaldada por el Concejo mediante un plan legislativo que permita fortalecer la producción en Maracaibo y elevar los estándares de calidad de los productos locales para su exportación.

Gascón también subrayó la disposición de abrir un debate público sobre algunas ordenanzas sensibles, como las relacionadas con cementerios, el servicio de gas doméstico, el aseo urbano y los espectáculos públicos. La intención es construir consensos con todos los actores sociales involucrados.

Finalmente, agradeció la presencia activa de las cámaras empresariales de Maracaibo, incluyendo FEDECÁMARAS, la Cámara de Comercio, la Unión de Comerciantes del estado Zulia, la Cámara de Industriales, la Cámara de la Construcción, entre otras:

“Agradezco profundamente la iniciativa de estos gremios, que no solo acudieron para conocer las propuestas legislativas, sino que también presentaron ideas valiosas sobre energía verde, nuevos modelos constructivos y simplificación de trámites. Hemos tomado nota y estamos organizando un plan de visitas empresariales. Estoy segura de que se generará un debate democrático de altura, con la participación de comunas, consejos comunales, gremios empresariales y demás actores de la sociedad civil”, concluyó.

Noticia al Día/Lcda María García

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Presentaron “El Cohete” Maracucho de Augusto Pradelli

Presentaron “El Cohete” Maracucho de Augusto Pradelli

Sector avícola garantiza abastecimiento nacional y estabilidad en los precios

Sector avícola garantiza abastecimiento nacional y estabilidad en los precios

Sureñas pegó primero en la final de sóftbol femenino de la Copa Proyecto Deporte Soy

Sureñas pegó primero en la final de sóftbol femenino de la Copa Proyecto Deporte Soy

Perdió la vida al lanzarse de un autobús en marcha que se estaba incendiando

Perdió la vida al lanzarse de un autobús en marcha que se estaba incendiando

Neymar se lesiona nuevamente en vísperas de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias

Neymar se lesiona nuevamente en vísperas de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias

Ranger Suárez lanzó una joya para apuntarse su décimo triunfo

Ranger Suárez lanzó una joya para apuntarse su décimo triunfo

Rockies de Colorado es el primer equipo eliminado de la temporada en las Grandes Ligas

Rockies de Colorado es el primer equipo eliminado de la temporada en las Grandes Ligas

La Vinotinto en alerta tras lesión de dos jugadores a pocos días de las Eliminatorias

La Vinotinto en alerta tras lesión de dos jugadores a pocos días de las Eliminatorias

Daniel Palencia llegó a los 20 rescates de temporada

Daniel Palencia llegó a los 20 rescates de temporada

Real Madrid goleó al Oviedo de Salomón Rondón

Real Madrid goleó al Oviedo de Salomón Rondón

UNT lleva jornada médica al oeste de Maracaibo

UNT lleva jornada médica al oeste de Maracaibo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 25 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 25 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 25 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este lunes 25 de agosto

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Maduro:

Maduro: "Nadie tocará a Venezuela"

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Estadio Monumental se transforma en santuario: Miles honrarán a su primer santo José Gregorio Hernández, el

Estadio Monumental se transforma en santuario: Miles honrarán a su primer santo José Gregorio Hernández, el "Médico de los Pobres", en un acto histórico

Liberan a 13 presos políticos y dan arresto domiciliario al exalcalde Rafael Ramírez

Liberan a 13 presos políticos y dan arresto domiciliario al exalcalde Rafael Ramírez

Noticias Relacionadas

Al Dia

Concejo Municipal de Maracaibo formalizó diez ordenanzas clave para el desarrollo local

Con la participación de representantes del sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales, este lunes 25 de…
Al Dia

"Es la excusa ficticia de la extrema derecha": Gustavo Petro dice que el Cartel de los Soles no existe

El mandatario colombiano aseguró que el paso de cocaína por Venezuela está controlado por el Clan del Golfo, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia.

Al Dia

Alcalde Giancarlo Di Martino recibió al campeón mundial Carlos Cañizales

El púgil venezolano aterrizó este domingo en suelo zuliano, compartiendo con jóvenes promesas de la disciplina en Maracaibo

Al Dia

Dovydas Neverauskas es el quinto lanzador importado de Águilas del Zulia

El lanzador lituano reforzará el bullpen rapaz de cara al comienzo de la temporada 2025-2026 de la LVBP

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025