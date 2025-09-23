Conecta cuerpo y mente: La experiencia de Yoga que transforma tu entrenamiento en Synergy

El gimnasio Synergy, ubicado en el Centro Comercial Doral Mall, cuenta con un área de yoga donde los visitantes pueden conectar cuerpo y mente, dejando el estrés a un lado.
Noticia al Día tuvo el gusto de conversar con la profesora Ramala Devi, quien dio detalles de esta clase, la cual es una de las favoritas de personas que asisten a Synergy.
"Esta es una clase de yoga con suplementos y no solo activa, purifica, canaliza, a nivel cerebral y muscular, sino que también trabajamos con la frecuencia respiratoria. Todo esto a través de la movilidad, elongación, prolongación, etc", fueron sus palabras.
Asimismo, expresó: "La idea es llevar esto a una práctica sana y con fortaleza para poder tener una vida de amor y paz. Hay varios sistemas de implementos que podemos fortalecer, así que los invito acá a Synergy. Estamos a la orden".
Siempre es bueno destacar que el yoga ayuda a aumentar la flexibilidad, fuerza y equilibrio físico, así como también reduce el estrés, la ansiedad y la presión arterial. Además, mejora la concentración, la calidad del sueño, la energía y la postura.
Noticia al Día