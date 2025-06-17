Domingo 21 de septiembre de 2025
Al Dia

Conferencia Episcopal Venezolana celebra próxima canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Monseñor Jesús González de Zárate Salas destacó que este acto será un motivo de celebración para todos los venezolanos

Por Candy Valbuena


"Son santos para todos, los que nacimos en este país y a los que nacieron fuera", dijo el monseñor Jesús González de Zárate Salas. Foto El Carabobeño
El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Jesús González de Zárate Salas, expresó su profunda gratitud al Papa León XVI por la próxima canonización de los beatos José Gregorio Hernández Cisneros y la hermana Carmen Rendiles, quienes se convertirán en los dos primeros santos de Venezuela.

"Son santos para todos, los que nacimos en este país y a los que nacieron fuera, para los que estamos en Venezuela y también para los venezolanos que están en otras partes del mundo, y para los fieles devotos de estos santos, más allá de nuestras fronteras", afirmó el Arzobispo.

Destacó que la canonización será un motivo de celebración para todos los venezolanos, quienes han mantenido viva la memoria de estos santos a través de oraciones y festividades. "Son santos que reúnen, santos que buscan, que dan la posibilidad del encuentro, de la reconciliación, de la búsqueda del bien común que tanto necesita Venezuela", dijo.

El presidente de la CEV detalló que en Roma se realizarán varios actos, los cuales incluyen un acto académico con la participación de las delegaciones que van desde Venezuela y otras actividades realizadas por grupos de devotos de estos dos santos, además de las distintas celebraciones en Caracas y en otras ciudades del país.

"Hay un conjunto de acciones que se van a efectuar en Roma como tal. Luego en Venezuela se realizará un acto a nivel nacional. Es el sentir de los obispos y de todos. Luego, en cada diócesis, en cada parroquia, se pueda elevar este himno de gratitud a Dios por el regalo maravilloso de dos santos venezolanos", agregó el prelado carabobeño.

Se espera que la Iglesia católica en Venezuela realice una celebración en Caracas y en otras ciudades del país. Foto: AFP

La fecha

La oficina de prensa del Vaticano informó el viernes pasado que el 19 de octubre será la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la hermana Carmen Rendiles.

Los beatos serán canonizados en una ceremonia en la basílica de San Pedro oficiada por el papa León XIV, decidió este viernes el pontífice en el primer consistorio que celebró para elegir algunas fechas de canonización.

En la misma ceremonia que oficiará el Papa también serán canonizados Ignacio Choukrallah Maloyan, arzobispo católico armenio de Mardin, Turquía; el laico de Papua Nueva Guinea Peter To Rot; las religiosas italianas Vincenza Maria Poloni, fundadora del Instituto de las Hermanas de la Misericordia de Verona, y María Troncatti, de la congregación de las Hijas de María Auxiliadora, y el también laico italiano Bartolo Longo.

"El médico de los pobres"

Nacido el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, estado Trujillo, José Gregorio Hernández se convirtió en una de las figuras más queridas de la historia venezolana. Médico, científico y hombre de profunda fe, dedicó su vida a la atención gratuita de los más necesitados.

Su muerte trágica, atropellado por un vehículo en Caracas el 29 de junio de 1919, desató una oleada de devoción popular que se mantiene hasta hoy.

Lo beatificaron en 2021, tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión: la curación de la niña Yaxury Solórzano Ortega, que sobrevivió a un disparo en la cabeza en 2017, pese a que los médicos la habían desahuciado. Desde entonces se considera a José Gregorio intercesor por miles de venezolanos, especialmente en momentos de enfermedad y dificultad.

"La sierva de Jesús"

Carmen Elena Rendiles nació en Caracas el 11 de agosto de 1903 y desde temprana edad mostró profunda vocación religiosa. Fundadora de las Siervas de Jesús de Caracas, congregación orientada al culto del Santísimo Sacramento y al servicio del clero, fue beatificada en 2018.

Dos milagros reconocidos por el Vaticano han marcado su camino hacia la canonización. El primero, la curación inexplicable del brazo de un médico electrocutado; el segundo, la recuperación de una mujer con hidrocefalia triventricular idiopática, luego de tocar una imagen de la madre Carmen.

Pese a haber nacido sin el brazo izquierdo, nunca dejó que esta condición física limitara su vocación. Incluso llegó a destacarse en el arte y el dibujo, talentos que luego dejó de lado para seguir plenamente su llamado religioso.

Noticia al Día/Con información de El Carabobeño/El Nacional

Al Dia

La mente: el jugador clave en la temporada de la LVBP

El psicólogo deportivo José Leonardo Caldera expuso sobre la importancia de la psicología deportiva en el béisbol profesional

Sucesos

Detenidos en México tres venezolanos por secuestro y mantener en cautiverio a cuatro leones

Esto ocurrió en la localidad de Puerta Grande en Ixtapan de la Sal, donde los uniformados al llegar al sitio, hicieron contacto con la víctima, quien informó que desde el 16 de septiembre había ingresado a un rancho y no le habían permitido salir.

Al Dia

Ministro Padrino López ofrece balance de la jornada "Los cuarteles van al pueblo" y anuncia operación Cumanogoto 200 en el estado Sucre

Las FANB se instalarán en estado Sucre con la operación Cumanagoto 200.
Cultura

La Arquidiócesis de Barquisimeto realizará misa de acción de gracias y una exposición artística en honor a José G. Hernández y Carmen Rendiles

La celebración se llevará a cabo el próximo 26 de octubre en el Estadio Metropolitano de Cabudare

