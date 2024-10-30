Confirman explosivos en la vía El Zulia – Tibú, desplegadas unidades del ejército

En la noche del pasado martes las autoridades emitieron una alerta por posibles artefactos explosivos en la vía El Zulia – Tibú, entre El Tablazo y Agualasal. Horas después, en la mañana de este miércoles confirmaron que sí habían explosivos instalados en la zona.

El Diario La Opinión reseña que la Fuerza Pública se encuentra detonando la carga de manera controlada para garantizar seguridad y tranquilidad a la comunidad del sector.

Han sido desplegadas unidades del Ejército Nacional, para verificar la posible presencia de artefactos explosivos en el sector conocido como “Puente de Dios”, entre El Tablazo y Agua La Sal, vía El Zulia a Tibú, Norte de Santander, reseñan en redes sociales.

Por seguridad de la comunidad y de quienes transitan por esta zona, podrán presentarse algunos cierres preventivos en el eje vial

