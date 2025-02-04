Conmemoran 33 años del 4 de febrero en el Cuartel de la Montaña

Este martes 4 de febrero se llevó a cabo un acto en el Cuartel de la Montaña 4-F para conmemorar los 33 años de la "rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992″. La actividad estuvo encabezada por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

Durante su intervención, Cabello destacó que esta fecha marcó un punto de inflexión en la historia del país y aseguró que el 4 de febrero “cambió la patria”. Señaló que esta conmemoración es una oportunidad para rendir homenaje al expresidente Hugo Chávez, a quien calificó como un líder que “llenó al pueblo de esperanza”.

Asimismo, resaltó que cada año este encuentro sirve para renovar el compromiso con el legado de Chávez y fortalecer la unidad del movimiento político. “El pueblo ha resistido de pie gracias a la conducción del presidente Nicolás Maduro”, afirmó.

El orador de orden, M/G Jesús Mantilla Oliveros, subrayó que la rebelión del 4 de febrero fue un hecho que marcó la historia reciente del país y reafirmó que el pueblo venezolano “nació para ser libre y ser un ejemplo de dignidad para el mundo”.

El evento contó con la presencia de líderes políticos y militares, entre ellos el exgobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, el gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, el exgobernador de Táchira, José Vielma Mora, entre otros exoficiales del movimiento quienes que el legado de Chávez sigue vigente con impacto en la actualidad.

Fotos: Cortesía

Noticia al Día