Conmemorando sus 83 años: Película “Alí Primera” se estrena este 31 de octubre

Este jueves 31 de octubre, en conmemoración de su cumpleaños número 83, se estrenará en más de 50 salas de toda Venezuela la película “Alí Primera”.

El biopic, dirigido por Daniel Yegres, cuenta con 120 minutos de metraje, a través del cual se relatan y describen los eventos históricos más importantes en la vida del recordado cantor del pueblo.

Este mismo miércoles, por cierto, se llevó a cabo un preestreno de la cinta para la prensa. El evento contó con la presencia del ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, y del presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (Cnac), Carlos Azpúrua, entre otras personalidades.

En la película se muestran varias etapas en la vida de Primera, desde los inicios de su militancia revolucionaria, hasta sus facetas como esposo, artista y amigo. Todo enmarcado dentro del contexto de violencia política que caracterizó a la denominada Cuarta República.

En la producción del filme participaron más de 800 actores, actrices y personal técnico. El rodaje, que se prolongó por más de un mes, se llevó a cabo en 40 locaciones.

La película, protagonizada por el actor Eduardo González, se produjo gracias al financiamiento de Humana Cines, a cargo de Daniel Yegres, y de la Gran Misión Viva Venezuela.

La dirección de producción estuvo a cargo de Humberto Goncalves Lira. La dirección de arte correspondió a Alfredo Tovar y la música fue compuesta por Manuel Barrios y Eduardo González.

El filme se estará exhibiendo en Cinex, Cines Unidos, Súper Cine, Cinepic y El Trasnocho Cultural.

