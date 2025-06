Luego de dos semanas de juicio en un tribunal civil de Dublín, Irlanda, el ex luchador de UFC irlandés, Conor McGregor, ha sido declarado culpable de violación, añadiendo que tiene que pagarle a su víctima la cifra de 250mil dólares por los daños y perjuicios causados.

La violación tuvo lugar en diciembre del año 2018 en un hotel de Dublín, en la capital irlandesa. La víctima, una mujer de 35 años llamada Nikita Hand, entregó al juez las pruebas pertinentes para demostrar que estuvo sujeta a violación, como vídeos, imágenes e informes médicos.

En las evidencias se observaron las lesiones sufridas por Hand producto de las agresiones durante las relaciones sexuales que tuvo con el ex luchador, las cuales se desarrollaron sin su consentimiento. Además, aseguro que el antiguo luchador la amenazó con represalias mayores si no accedía a mantener el encuentro sexual.

Acorde a la información aportada por médicos que atendieron a Nikita, las lesiones que sufrió fueron catalogadas entre moderadas y graves.

Sin embargo, McGregor no se quedó de brazos cruzados y afirmó a través de sus redes sociales que va a apelar la sentencia:

"Voy a apelar la decisión de hoy. La instrucción del juez y la modesta indemnización otorgada fueron por agresión, no por daños agravados o ejemplares. Estoy decepcionado porque el jurado no haya escuchado todas las pruebas que revisó la Fiscalía. Ahora estoy con mi familia, concentrado en mi futuro. Gracias a todo el mundo por el apoyo", explayó el ex campeón de peso pluma y peso ligero de la UFC.

Lee también: Clippers gana y extiende la agonía de Sixers

Noticia Al Día/Mundo Deportivo

Fernando Luzardo/Pasante