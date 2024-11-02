Conozca a Fariana, la artista colombiana de ritmo urbano con verbo fuerte que cantará en el Miss Universo 2024

Fariana es una cantante, actriz, colombiana de ritmos urbanos, que se destaca por tener un verbo fuerte en sus temas que en su mayoría se han convertido en éxitos.

La artista está entre los famosos que engalanarán la edición 73 del concurso Miss Universo que se realiza en México el 16 de noviembre.

Fariana es una de las caras más conocidas de la industria musical del país. La paisa participó en el programa ‘El Factor X’ en el 2005 y desde entonces se quedó en la memoria de los colombianos.

Al principio se dio a conocer como Farina y grabó temas como Dora, A fuego que se ubicaron en los primeros lugares de las plataformas musicales en Colombia y otros países.

A principios de año, revolucionó las redes sociales con el tema Booty Killa , luego le siguió Mi amiga es una P, la cual le ha traído criticas fuertes por sus letras. Estos temas forman parte del álbum Underwater.

La cantante, de 37 años, decidió reinventarse y estremecer los escenarios más fuerte que nunca, con nuevo nombre y un nuevo ritmo musical, la colombiana se mostró en una faceta llena de empoderamiento femenino.

Recientemente, presentó su nuevo sencillo musical ‘El caballito’, sonido del género merengue donde hace dueto con la legendaria banda dominicana ‘Oro Sólido’, por lo que las redes sociales se han revolucionado.

Se sabe tras el estreno de ‘El caballito’, en la que la cantante da inicio a una nueva era musical que promete estar llena de la versatilidad de la ‘Nena Fina’, con su seguridad e ímpetu para explorar facetas y matices artísticos desconocidos hasta el momento en la carrera de la destacada cantante urbana.

