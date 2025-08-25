Dice un refrán popular que la fruta no cae lejos del árbol y este es precisamente el caso de la modelo Clara Vegas Goez quien sorprendió al mundo al convertirse en una de las candidatas oficiales al Miss Venezuela, siguiendo los pasos de su mamá Andreina Goez quien ganó la corona de este país en 1990 y quedó entre las top 10 de ese año.

La joven tiene 23 años, es actriz graduada en Royal Welsh College of Music and Drama en Londres y habla inglés y alemán.

Recientemente, comenzó a hacerse viral en TikTok tras publicar varios videos en el que comenzó a expresar su deseo de concursar en su país. Esta pasada semana finalmente confirmó que su sueño se hizo realidad mientras mostraba orgullosa el retrato de su madre con la corona.

“Me siento demasiado feliz”, dijo en un clip este viernes. Continuó: “Mi mamá no está en Caracas ahorita y no puedo celebrar con ella todavía, pero quería enseñar esto, miren que bella mi mami. Eso fue hace 35 años y el hecho de que esté concursando en el mismo concurso que ella 35 años después es una locura. Esto ha sido un sueño mío mi vida entera”.

Vegas reside en la ciudad de Londres donde trabajaba en un club privado como recepcionista y hace poco se trasladó al país suramericano para comenzar su preparación para el concurso en el que 25 jóvenes buscan llevarse el título de Miss Venezuela 2025 este 11 de septiembre.

Si bien su progenitora representó al estado Bolívar y decidió casarse meses después de entregar su corona para dedicarse a su familia, apoya completamente la participación de su hija.

“Es un compromiso grande, cuando lo viví yo era completamente diferente a lo que es hoy en día, no habían los medios sociales, era periódico y revista y no corrían tan rápido las noticias. Ahora con ella, hace 10 días montó un post… y de repente se volvió viral, la gente comenzó a comentarle que por qué no se metía en el Miss Venezuela”, expresó Andreína, en una entrevista con Shirley Radio para el circuito Onda.

Noticia al Día/people