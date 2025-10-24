Viernes 24 de octubre de 2025
Al Dia

Conozca a los ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2025: Bad Bunny y Karol G fueron los más galardonados

Los Premios Billboard de la Música Latina presentaron este año 49 categorías que abarcaron géneros como pop latino, tropical, ritmo latino y regional mexicano.

Por Candy Valbuena

Conozca a los ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2025: Bad Bunny y Karol G fueron los más galardonados
Foto: Hola
Los Premios Billboard de la Música Latina 2025 se llevaron a cabo la noche de este jueves, 23 de octubre y fueron transmitidos por la cadena Telemundo. Los máximos ganadores del galardón fueron Bad Bunny, Karol G y Fuerza Regida.

La ceremonia de Premios Billboard fue conducida por Goyo y Javier Poza y transmitida en vivo desde el James L. Knight Center de Miami, la ceremonia de Premios Billboard, se emitió por Telemundo y también pudo verse en la aplicación de Telemundo, Peacock y Telemundo Internacional en toda América Latina y el Caribe.

El puertoriqueño Bad Bunny se llevó 11 premios y protagonizó uno de los momentos más especiales de la noche junto a Rita Moreno, quien lo honró con el Premio Billboard Artista Latino del Siglo 21 e incluso bailó salsa con él. “Me considero un joven que sigue soñando, con muchas metas y cosas por hacer”, dijo Benito durante su discurso de agradecimiento.

Le siguió Karol G se llevó seis premios, Fuerza Regida obtuvo cinco, mientras que Peso Pluma, Netón Vega y Óscar Maydon obtuvieron varios galardones.

Foto: Getty Images

Entre los homenajeados especiales estuvieron Laura Pausini, quien recibió el Premio Billboard Ícono; Elvis Crespo recibió el Premio Billboard Salón de la Fama; y Peso Pluma recibió el primer Premio Billboard Vanguardia.

Los Premios Billboard de la Música Latina presentaron este año 49 categorías que abarcaron géneros como pop latino, tropical, ritmo latino y regional mexicano.

Conducida por Goyo y Javier Poza y transmitida en vivo desde el James L. Knight Center de Miami, la ceremonia de Premios Billboard se emitió por Telemundo y también pudo verse en la aplicación de Telemundo, Peacock y Telemundo Internacional en toda América Latina y el Caribe.

Vea la lista completa de ganadores a continuación:

CATEGORÍA DE ARTISTAS

  • Artista del Año

GANADOR: Bad Bunny

Fuerza Regida

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

  • Artista del Año, Debut

Aleman

Clave Especial

FloyyMenor

Kapo

GANADOR: Netón Vega

  • Gira del Año

Aventura

Chayanne

Luis Miguel

Rauw Alejandro

GANADOR: Shakira

  • Artista Crossover del Año

GANADOR: Benny Blanco

Bruno Mars

ROSÉ

Rvssian

Ty Dolla $ign

  • Global 200 Artista Latino del Año

GANADOR: Bad Bunny

Fuerza Regida

Karol G

Netón Vega

Tito Double P

CATEGORÍA DE CANCIONES

  • Global 200 Canción Latina del Año

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “Nuevayol”

GANADORA: Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

  • “Hot Latin Song” Canción del Año

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

GANADOR: Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “EOO”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

  • “Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año

Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”

GANADORES: Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”

Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”

  • “Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino

GANADOR: Bad Bunny

Netón Vega

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

  • “Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina

GANADORA: Karol G

Selena Gomez

Shakira

Yailin La Más Viral

Young Miko

  • “Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo

Clave Especial

GANADORES: Fuerza Regida

Grupo Frontera

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

The Marias

  • “Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año

Double P

Interscope Capitol Labels Group

GANADOR: Rimas

Sony Music Latin

Warner Latina

  • Canción del Año, Latin Airplay

Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”

GANADORA: Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Natti Natasha, “Desde Hoy”

Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

Shakira, “Soltera”

  • Sello Discográfico del Año, Latin Airplay

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

GANADOR: Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

  • Canción del Año, Ventas

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “Nuevayol”

GANADORA: Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”

  • Canción del Año, Streaming

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

GANADOR: Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

CATEGORÍA DE ÁLBUMES

  • “Top Latin Album” del Año

GANADOR: Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos

Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte

Peso Pluma, Éxodo

Rauw Alejandro, Cosa Nuestra

Tito Double P, Incómodo

  • “Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino

GANADOR: Bad Bunny

Junior H

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

  • “Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina

Becky G

Cazzu

Kali Uchis

GANADORA: Karol G

Shakira

  • “Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo

Aventura

Clave Especial

GANADORES: Fuerza Regida

Grupo Frontera

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

“Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año

Double P

  • Interscope Capitol Labels Group

Rimas

GANADOR: Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

CATEGORÍA LATIN POP

  • Artista “Latin Pop” del Año, Solista

Danny Ocean

Enrique Iglesias

Kali Uchis

Luis Fonsi

GANADORA: Shakira

  • Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo

Ha*Ash

Jesse & Joy

Morat

GANADORES: Maná

Sin Bandera

  • Canción “Latin Pop” del Año

Maluma, “Cosas Pendientes”

Rauw Alejandro, “Carita Linda”

Selena Gomez, benny blanco & The Marias, “Ojos Tristes”

GANADORA: Shakira, “Soltera”

  • “Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año

AP Global

GANADOR: Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

  • Álbum “Latin Pop” del Año

Cazzu, Latinaje

Danny Ocean, Babylon Club

GANADOR: Kapo, Por Si Alguien Nos Escucha

Latin Mafia, Todos Los Días Todo El Día

Quevedo, Buenas Noches

  • “Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año

Insterscope Capitol Labels Group

GANADOR: Sony Music Latin

Universal Music Enterprises

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

CATEGORÍA TROPICAL

  • Artista Tropical del Año, Solista

Elvis Crespo

Jerry Rivera

Marc Anthony

Prince Royce

GANADOR: Romeo Santos

  • Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

GANADORES: Aventura

Chino & Nacho

Grupo Niche

La Sonora Dinamita

Monchy & Alexandra

  • Canción Tropical del Año

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Grupo Frontera & Romeo Santos, “Ángel”

GANADORA: Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Rauw Alejandro, “Tú Con Él”

Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”

  • “Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año

Grupo Frontera

Insterscope Capitol Labels Group

Rimas

GANADOR: Sony Music Latin

Warner Latina

  • Álbum Tropical del Año

Grupo Kual? Dinastía Pedraza, Los Reyes De La Cumbia Sonidera: En México

Los Hermanos Rosario, Grandes Éxitos

Natti Natasha, En Amargue

Prince Royce, Eterno

GANADOR: Rubby Pérez, Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!

  • “Tropical Albums” Sello Discográfico del Año

Discos Fuentes

GANADOR: Sony Music Latin

The Orchard

Universal Music Enterprises

Universal Music Latin Entertainment

CATEGORÍA REGIONAL MEXICANO

  • Artista Regional Mexicano del Año, Solista

Ivan Cornejo

Junior H

Netón Vega

GANADOR: Peso Pluma

Tito Double P

  • Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo

Clave Especial

GANADORES: Fuerza Regida

Grupo Frontera

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Los Tigres del Norte

  • Canción Regional Mexicana del Año

Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”

Fuerza Regida, “Por Esos Ojos”

GANADORES: Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

Peso Pluma & Netón Vega, “La Patrulla”

Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”

  • “Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año

Afinarte

Azteca

Socios

Sony Music Latin

GANADOR: Universal Music Latin Entertainment

  • Álbum Regional Mexicano del Año

Fuerza Regida, 111XPANTÍA

Ivan Cornejo, Mirada

Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte

Peso Pluma, Éxodo

GANADOR: Tito Double P, Incómodo

“Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año

GANADOR: Double P Records

Interscope Capitol Labels Group

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

CATEGORÍAS LATIN RHYTHM

  • Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista

GANADOR: Bad Bunny

Feid

Kapo

Karol G

Rauw Alejandro

  • Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo

Alexis & Fido

GANADORES: Baby Rasta & Gringo

J-King & Maximan

Jowell & Randy

Mambo Kingz

  • Canción “Latin Rhythm” del Año

GANADOR: Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “EOO”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”

Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

  • “Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

GANADOR: Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

  • Álbum “Latin Rhythm” del Año

GANADOR: Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos

FloyyMenor, El Comienzo

Karol G, Tropicoqueta

Omar Courtz, Primera Musa

Rauw Alejandro, Cosa Nuestra

  • “Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año

Interscope Capitol Labels Group

GANADOR: Rimas

Sony Music Latin

United Masters

Universal Music Latin Entertainment

CATEGORÍAS ESCRITOR / PRODUCTOR / EDITORA

  • Compositor del Año

Armenta

Bad Bunny

Jorsshh

GANADOR: Netón Vega

Roberto “La Paciencia”

  • Editorial del Año

Downtown DMP Songs,BMI

Josa Publishing,BMI

Sony Latin Music Publishing,LLC,BMI

GANADOR: Street Mob Publishing,BMI

Warner-Tamerlane Publishing Corp,BMI

  • Corporación Editorial del Año

Downtown Music Publishing

Rimas Entertainment

GANADOR: Sony Music Publishing

Universal Music

Warner Chappell Music

  • Productor del Año

GANADOR: Ernesto “Neto” Fernández

JOP

MAG

Roberto “La Paciencia”

Tito Double P

Lee también: Bad Bunny será reconocido como ‘Artista del siglo 21’ en los Premios Billboard

Noticia al Día/Con información de Billboard

