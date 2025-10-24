Conozca a los ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2025: Bad Bunny y Karol G fueron los más galardonados

Los Premios Billboard de la Música Latina 2025 se llevaron a cabo la noche de este jueves, 23 de octubre y fueron transmitidos por la cadena Telemundo. Los máximos ganadores del galardón fueron Bad Bunny, Karol G y Fuerza Regida.

La ceremonia de Premios Billboard fue conducida por Goyo y Javier Poza y transmitida en vivo desde el James L. Knight Center de Miami, la ceremonia de Premios Billboard, se emitió por Telemundo y también pudo verse en la aplicación de Telemundo, Peacock y Telemundo Internacional en toda América Latina y el Caribe.

El puertoriqueño Bad Bunny se llevó 11 premios y protagonizó uno de los momentos más especiales de la noche junto a Rita Moreno, quien lo honró con el Premio Billboard Artista Latino del Siglo 21 e incluso bailó salsa con él. “Me considero un joven que sigue soñando, con muchas metas y cosas por hacer”, dijo Benito durante su discurso de agradecimiento.

Le siguió Karol G se llevó seis premios, Fuerza Regida obtuvo cinco, mientras que Peso Pluma, Netón Vega y Óscar Maydon obtuvieron varios galardones.

Entre los homenajeados especiales estuvieron Laura Pausini, quien recibió el Premio Billboard Ícono; Elvis Crespo recibió el Premio Billboard Salón de la Fama; y Peso Pluma recibió el primer Premio Billboard Vanguardia.

Los Premios Billboard de la Música Latina presentaron este año 49 categorías que abarcaron géneros como pop latino, tropical, ritmo latino y regional mexicano.

Vea la lista completa de ganadores a continuación:

CATEGORÍA DE ARTISTAS

Artista del Año

GANADOR: Bad Bunny

Fuerza Regida

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

Artista del Año, Debut

Aleman

Clave Especial

FloyyMenor

Kapo

GANADOR: Netón Vega

Gira del Año

Aventura

Chayanne

Luis Miguel

Rauw Alejandro

GANADOR: Shakira

Artista Crossover del Año

GANADOR: Benny Blanco

Bruno Mars

ROSÉ

Rvssian

Ty Dolla $ign

Global 200 Artista Latino del Año

GANADOR: Bad Bunny

Fuerza Regida

Karol G

Netón Vega

Tito Double P

CATEGORÍA DE CANCIONES

Global 200 Canción Latina del Año

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “Nuevayol”

GANADORA: Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

“Hot Latin Song” Canción del Año

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

GANADOR: Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “EOO”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año

Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”

GANADORES: Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”

Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino

GANADOR: Bad Bunny

Netón Vega

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina

GANADORA: Karol G

Selena Gomez

Shakira

Yailin La Más Viral

Young Miko

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo

Clave Especial

GANADORES: Fuerza Regida

Grupo Frontera

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

The Marias

“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año

Double P

Interscope Capitol Labels Group

GANADOR: Rimas

Sony Music Latin

Warner Latina

Canción del Año, Latin Airplay

Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”

GANADORA: Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Natti Natasha, “Desde Hoy”

Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

Shakira, “Soltera”

Sello Discográfico del Año, Latin Airplay

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

GANADOR: Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Canción del Año, Ventas

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “Nuevayol”

GANADORA: Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”

Canción del Año, Streaming

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

GANADOR: Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

CATEGORÍA DE ÁLBUMES

“Top Latin Album” del Año

GANADOR: Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos

Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte

Peso Pluma, Éxodo

Rauw Alejandro, Cosa Nuestra

Tito Double P, Incómodo

“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino

GANADOR: Bad Bunny

Junior H

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina

Becky G

Cazzu

Kali Uchis

GANADORA: Karol G

Shakira

“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo

Aventura

Clave Especial

GANADORES: Fuerza Regida

Grupo Frontera

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

“Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año

Double P

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

GANADOR: Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

CATEGORÍA LATIN POP

Artista “Latin Pop” del Año, Solista

Danny Ocean

Enrique Iglesias

Kali Uchis

Luis Fonsi

GANADORA: Shakira

Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo

Ha*Ash

Jesse & Joy

Morat

GANADORES: Maná

Sin Bandera

Canción “Latin Pop” del Año

Maluma, “Cosas Pendientes”

Rauw Alejandro, “Carita Linda”

Selena Gomez, benny blanco & The Marias, “Ojos Tristes”

GANADORA: Shakira, “Soltera”

“Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año

AP Global

GANADOR: Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Álbum “Latin Pop” del Año

Cazzu, Latinaje

Danny Ocean, Babylon Club

GANADOR: Kapo, Por Si Alguien Nos Escucha

Latin Mafia, Todos Los Días Todo El Día

Quevedo, Buenas Noches

“Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año

Insterscope Capitol Labels Group

GANADOR: Sony Music Latin

Universal Music Enterprises

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

CATEGORÍA TROPICAL

Artista Tropical del Año, Solista

Elvis Crespo

Jerry Rivera

Marc Anthony

Prince Royce

GANADOR: Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

GANADORES: Aventura

Chino & Nacho

Grupo Niche

La Sonora Dinamita

Monchy & Alexandra

Canción Tropical del Año

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Grupo Frontera & Romeo Santos, “Ángel”

GANADORA: Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Rauw Alejandro, “Tú Con Él”

Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”

“Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año

Grupo Frontera

Insterscope Capitol Labels Group

Rimas

GANADOR: Sony Music Latin

Warner Latina

Álbum Tropical del Año

Grupo Kual? Dinastía Pedraza, Los Reyes De La Cumbia Sonidera: En México

Los Hermanos Rosario, Grandes Éxitos

Natti Natasha, En Amargue

Prince Royce, Eterno

GANADOR: Rubby Pérez, Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!

“Tropical Albums” Sello Discográfico del Año

Discos Fuentes

GANADOR: Sony Music Latin

The Orchard

Universal Music Enterprises

Universal Music Latin Entertainment

CATEGORÍA REGIONAL MEXICANO

Artista Regional Mexicano del Año, Solista

Ivan Cornejo

Junior H

Netón Vega

GANADOR: Peso Pluma

Tito Double P

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo

Clave Especial

GANADORES: Fuerza Regida

Grupo Frontera

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Los Tigres del Norte

Canción Regional Mexicana del Año

Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”

Fuerza Regida, “Por Esos Ojos”

GANADORES: Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

Peso Pluma & Netón Vega, “La Patrulla”

Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”

“Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año

Afinarte

Azteca

Socios

Sony Music Latin

GANADOR: Universal Music Latin Entertainment

Álbum Regional Mexicano del Año

Fuerza Regida, 111XPANTÍA

Ivan Cornejo, Mirada

Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte

Peso Pluma, Éxodo

GANADOR: Tito Double P, Incómodo

“Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año

GANADOR: Double P Records

Interscope Capitol Labels Group

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

CATEGORÍAS LATIN RHYTHM

Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista

GANADOR: Bad Bunny

Feid

Kapo

Karol G

Rauw Alejandro

Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo

Alexis & Fido

GANADORES: Baby Rasta & Gringo

J-King & Maximan

Jowell & Randy

Mambo Kingz

Canción “Latin Rhythm” del Año

GANADOR: Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “EOO”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”

Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

“Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

GANADOR: Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Álbum “Latin Rhythm” del Año

GANADOR: Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos

FloyyMenor, El Comienzo

Karol G, Tropicoqueta

Omar Courtz, Primera Musa

Rauw Alejandro, Cosa Nuestra

“Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año

Interscope Capitol Labels Group

GANADOR: Rimas

Sony Music Latin

United Masters

Universal Music Latin Entertainment

CATEGORÍAS ESCRITOR / PRODUCTOR / EDITORA

Compositor del Año

Armenta

Bad Bunny

Jorsshh

GANADOR: Netón Vega

Roberto “La Paciencia”

Editorial del Año

Downtown DMP Songs,BMI

Josa Publishing,BMI

Sony Latin Music Publishing,LLC,BMI

GANADOR: Street Mob Publishing,BMI

Warner-Tamerlane Publishing Corp,BMI

Corporación Editorial del Año

Downtown Music Publishing

Rimas Entertainment

GANADOR: Sony Music Publishing

Universal Music

Warner Chappell Music

Productor del Año

GANADOR: Ernesto “Neto” Fernández

JOP

MAG

Roberto “La Paciencia”

Tito Double P

Noticia al Día/Con información de Billboard