Conozca a los ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2025: Bad Bunny y Karol G fueron los más galardonados

Los Premios Billboard de la Música Latina 2025 se llevaron a cabo la noche de este jueves, 23 de octubre y fueron transmitidos por la cadena Telemundo. Los máximos ganadores del galardón fueron Bad Bunny, Karol G y Fuerza Regida.
La ceremonia de Premios Billboard fue conducida por Goyo y Javier Poza y transmitida en vivo desde el James L. Knight Center de Miami, la ceremonia de Premios Billboard, se emitió por Telemundo y también pudo verse en la aplicación de Telemundo, Peacock y Telemundo Internacional en toda América Latina y el Caribe.
El puertoriqueño Bad Bunny se llevó 11 premios y protagonizó uno de los momentos más especiales de la noche junto a Rita Moreno, quien lo honró con el Premio Billboard Artista Latino del Siglo 21 e incluso bailó salsa con él. “Me considero un joven que sigue soñando, con muchas metas y cosas por hacer”, dijo Benito durante su discurso de agradecimiento.
Le siguió Karol G se llevó seis premios, Fuerza Regida obtuvo cinco, mientras que Peso Pluma, Netón Vega y Óscar Maydon obtuvieron varios galardones.
Entre los homenajeados especiales estuvieron Laura Pausini, quien recibió el Premio Billboard Ícono; Elvis Crespo recibió el Premio Billboard Salón de la Fama; y Peso Pluma recibió el primer Premio Billboard Vanguardia.
Los Premios Billboard de la Música Latina presentaron este año 49 categorías que abarcaron géneros como pop latino, tropical, ritmo latino y regional mexicano.
Vea la lista completa de ganadores a continuación:
CATEGORÍA DE ARTISTAS
- Artista del Año
GANADOR: Bad Bunny
Fuerza Regida
Peso Pluma
Rauw Alejandro
Tito Double P
- Artista del Año, Debut
Aleman
Clave Especial
FloyyMenor
Kapo
GANADOR: Netón Vega
- Gira del Año
Aventura
Chayanne
Luis Miguel
Rauw Alejandro
GANADOR: Shakira
- Artista Crossover del Año
GANADOR: Benny Blanco
Bruno Mars
ROSÉ
Rvssian
Ty Dolla $ign
- Global 200 Artista Latino del Año
GANADOR: Bad Bunny
Fuerza Regida
Karol G
Netón Vega
Tito Double P
CATEGORÍA DE CANCIONES
- Global 200 Canción Latina del Año
Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
Bad Bunny, “DTMF”
Bad Bunny, “Nuevayol”
GANADORA: Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
- “Hot Latin Song” Canción del Año
Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
GANADOR: Bad Bunny, “DTMF”
Bad Bunny, “EOO”
Bad Bunny, “Nuevayol”
Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
- “Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año
Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”
GANADORES: Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”
Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”
Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”
- “Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino
GANADOR: Bad Bunny
Netón Vega
Peso Pluma
Rauw Alejandro
Tito Double P
- “Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina
GANADORA: Karol G
Selena Gomez
Shakira
Yailin La Más Viral
Young Miko
- “Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo
Clave Especial
GANADORES: Fuerza Regida
Grupo Frontera
Julión Álvarez y Su Norteño Banda
The Marias
- “Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año
Double P
Interscope Capitol Labels Group
GANADOR: Rimas
Sony Music Latin
Warner Latina
- Canción del Año, Latin Airplay
Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”
GANADORA: Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
Natti Natasha, “Desde Hoy”
Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”
Shakira, “Soltera”
- Sello Discográfico del Año, Latin Airplay
Interscope Capitol Labels Group
Rimas
GANADOR: Sony Music Latin
Universal Music Latin Entertainment
Warner Latina
- Canción del Año, Ventas
Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
Bad Bunny, “DTMF”
Bad Bunny, “Nuevayol”
GANADORA: Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”
- Canción del Año, Streaming
Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
GANADOR: Bad Bunny, “DTMF”
Bad Bunny, “Nuevayol”
Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
CATEGORÍA DE ÁLBUMES
- “Top Latin Album” del Año
GANADOR: Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos
Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte
Peso Pluma, Éxodo
Rauw Alejandro, Cosa Nuestra
Tito Double P, Incómodo
- “Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino
GANADOR: Bad Bunny
Junior H
Peso Pluma
Rauw Alejandro
Tito Double P
- “Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina
Becky G
Cazzu
Kali Uchis
GANADORA: Karol G
Shakira
- “Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo
Aventura
Clave Especial
GANADORES: Fuerza Regida
Grupo Frontera
Julión Álvarez y Su Norteño Banda
“Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año
Double P
- Interscope Capitol Labels Group
Rimas
GANADOR: Sony Music Latin
Universal Music Latin Entertainment
CATEGORÍA LATIN POP
- Artista “Latin Pop” del Año, Solista
Danny Ocean
Enrique Iglesias
Kali Uchis
Luis Fonsi
GANADORA: Shakira
- Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo
Ha*Ash
Jesse & Joy
Morat
GANADORES: Maná
Sin Bandera
- Canción “Latin Pop” del Año
Maluma, “Cosas Pendientes”
Rauw Alejandro, “Carita Linda”
Selena Gomez, benny blanco & The Marias, “Ojos Tristes”
GANADORA: Shakira, “Soltera”
- “Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año
AP Global
GANADOR: Sony Music Latin
Universal Music Latin Entertainment
Warner Latina
- Álbum “Latin Pop” del Año
Cazzu, Latinaje
Danny Ocean, Babylon Club
GANADOR: Kapo, Por Si Alguien Nos Escucha
Latin Mafia, Todos Los Días Todo El Día
Quevedo, Buenas Noches
- “Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año
Insterscope Capitol Labels Group
GANADOR: Sony Music Latin
Universal Music Enterprises
Universal Music Latin Entertainment
Warner Latina
CATEGORÍA TROPICAL
- Artista Tropical del Año, Solista
Elvis Crespo
Jerry Rivera
Marc Anthony
Prince Royce
GANADOR: Romeo Santos
- Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo
GANADORES: Aventura
Chino & Nacho
Grupo Niche
La Sonora Dinamita
Monchy & Alexandra
- Canción Tropical del Año
Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
Grupo Frontera & Romeo Santos, “Ángel”
GANADORA: Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
Rauw Alejandro, “Tú Con Él”
Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”
- “Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año
Grupo Frontera
Insterscope Capitol Labels Group
Rimas
GANADOR: Sony Music Latin
Warner Latina
- Álbum Tropical del Año
Grupo Kual? Dinastía Pedraza, Los Reyes De La Cumbia Sonidera: En México
Los Hermanos Rosario, Grandes Éxitos
Natti Natasha, En Amargue
Prince Royce, Eterno
GANADOR: Rubby Pérez, Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!
- “Tropical Albums” Sello Discográfico del Año
Discos Fuentes
GANADOR: Sony Music Latin
The Orchard
Universal Music Enterprises
Universal Music Latin Entertainment
CATEGORÍA REGIONAL MEXICANO
- Artista Regional Mexicano del Año, Solista
Ivan Cornejo
Junior H
Netón Vega
GANADOR: Peso Pluma
Tito Double P
- Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo
Clave Especial
GANADORES: Fuerza Regida
Grupo Frontera
Julión Álvarez y Su Norteño Banda
Los Tigres del Norte
- Canción Regional Mexicana del Año
Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”
Fuerza Regida, “Por Esos Ojos”
GANADORES: Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
Peso Pluma & Netón Vega, “La Patrulla”
Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”
- “Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año
Afinarte
Azteca
Socios
Sony Music Latin
GANADOR: Universal Music Latin Entertainment
- Álbum Regional Mexicano del Año
Fuerza Regida, 111XPANTÍA
Ivan Cornejo, Mirada
Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte
Peso Pluma, Éxodo
GANADOR: Tito Double P, Incómodo
“Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año
GANADOR: Double P Records
Interscope Capitol Labels Group
Sony Music Latin
Universal Music Latin Entertainment
Warner Latina
CATEGORÍAS LATIN RHYTHM
- Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista
GANADOR: Bad Bunny
Feid
Kapo
Karol G
Rauw Alejandro
- Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo
Alexis & Fido
GANADORES: Baby Rasta & Gringo
J-King & Maximan
Jowell & Randy
Mambo Kingz
- Canción “Latin Rhythm” del Año
GANADOR: Bad Bunny, “DTMF”
Bad Bunny, “EOO”
Bad Bunny, “Nuevayol”
Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”
Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”
- “Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año
Interscope Capitol Labels Group
Rimas
GANADOR: Sony Music Latin
Universal Music Latin Entertainment
Warner Latina
- Álbum “Latin Rhythm” del Año
GANADOR: Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos
FloyyMenor, El Comienzo
Karol G, Tropicoqueta
Omar Courtz, Primera Musa
Rauw Alejandro, Cosa Nuestra
- “Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año
Interscope Capitol Labels Group
GANADOR: Rimas
Sony Music Latin
United Masters
Universal Music Latin Entertainment
CATEGORÍAS ESCRITOR / PRODUCTOR / EDITORA
- Compositor del Año
Armenta
Bad Bunny
Jorsshh
GANADOR: Netón Vega
Roberto “La Paciencia”
- Editorial del Año
Downtown DMP Songs,BMI
Josa Publishing,BMI
Sony Latin Music Publishing,LLC,BMI
GANADOR: Street Mob Publishing,BMI
Warner-Tamerlane Publishing Corp,BMI
- Corporación Editorial del Año
Downtown Music Publishing
Rimas Entertainment
GANADOR: Sony Music Publishing
Universal Music
Warner Chappell Music
- Productor del Año
GANADOR: Ernesto “Neto” Fernández
JOP
MAG
Roberto “La Paciencia”
Tito Double P
Noticia al Día/Con información de Billboard