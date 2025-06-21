Conozca algunos hechos curiosos, nacimientos y muertes que se conmemoran este 22-Jun

Este 22 de junio se celebran hechos curiosos como el ‘Día Mundial de las Mujeres sin Ropa Interior’ o la desaparición ocurrida en Roma, en 1983, de Emanuela Orlandi, una adolescente de 15 años y ciudadana vaticana, tras asistir a una clase de música.

También, en esta fecha nacieron y murieron varias estrellas de la música y el espectáculo mundial, por lo que Noticia al Día compiló para todos sus lectores algunos de los hechos más resaltantes.

Desaparición de Emanuela Orlandi en Roma

El 22 de junio de 1983, Emanuela Orlandi, una adolescente de 15 años y ciudadana vaticana, desapareció en Roma tras asistir a una clase de música.

Emanuela Orlandi desapareció hace 42 años en el Vaticano. Foto: Agencias

Hija de un empleado de la Prefectura de la Casa Pontificia, su caso se convirtió en uno de los enigmas más persistentes y mediáticos del Vaticano. Cuarenta y dos años después, el misterio sigue sin resolverse, y ahora recae sobre los hombros del recién elegido papa León XIV.

‘El Día Mundial de las Mujeres sin Ropa Interior’

El Día Mundial de las Mujeres sin Ropa Interior, también conocido como "No Panty Day", se celebra el 22 de junio desde 2012. Esta fecha, que coincide con el inicio del solsticio de verano en el hemisferio norte, busca promover la desobediencia a los convencionalismos sociales y la libertad de elección en cuanto a la vestimenta.

Foto: Referencial

La iniciativa que surgió en Facebook se hizo popular entre las internautas, por lo que muchas decidieron no usar ropa interior para mitigar el calor.

Cumple 76 años la actriz Meryl Streep

Mary Louise Streep,​ mejor conocida como Meryl Streep, la afamada y reconocida actriz estadounidense que ha desarrollado su carrera en cine, teatro y televisión y ha sido galardonada en tres ocasiones con el Premio Óscar, arriba a sus 76 años.

Nació el 22 de junio de 1949 en Nueva Jersey EEUU.

La dos veces ganadora del Ósca se conserva digna a sus 76 años. Foto: Getty Images

Cumple 76 años Lindsay Wagner

Lindsay Jean Wagner, mejor conocida como Lindsay Wagner, destacada actriz y modelo estadounidense, arriba a sus 76 años de edad. Es conocida por haber protagonizado la serie de televisión The Bionic Woman en donde interpretó a Jaime Sommers. Su primera aparición en el papel fue en la serie The Six Million Dollar Man al lado del actor Lee Majors.

Nació el 22 de junio de 1949 en Los Ángeles, California, EEUU.

La actriz y modelo estadounidense Lindsay Wagner celebra sus 76 años de edad.Foto: Agencias

Se cumplen 12 años del fallecimiento de Leandro Díaz

Este 22 de junio se conmemoran 12 años de la partida de Leandro Díaz, uno de los grandes juglares del vallenato y un compositor como pocos.

Leandro José Duarte Díaz, fue un cantautor, compositor y músico, considerado uno de los símbolos del vallenato.​ Fue conocido por su composición descriptiva y por ser compositor ciego.

El compositor de música vallenata Leandro Díaz murió el 22 de junio de 2012. Foto: Agencias

Nacido el 20 de febrero de 1928, en Hatonuevo, Guajira, Colombia, Leandro José Duarte Díaz, fue uno de los grandes creadores de vallenato de todos los tiempos, autor de clásicos como “Matilde Lina” y “La diosa coronada”.

Lee también: Cada 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre

Noticia al Día/Con información de RRSS/Agencias