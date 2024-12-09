Conozca cuáles son los destinos turísticos nacionales más cotizados para esta Navidad

La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, Vicky Herrera de Díaz, informó este lunes, 09 de diciembre que la isla de Margarita, Canaima y Los Roques son los destinos más cotizados en esta época navideña.

Aseguró que el resto de los destinos turísticos del país intentan impulsar la actividad para obtener "un buen cierre de año". Asimismo, destacó que en esta temporada hay una tendencia de los turistas de visitar los lugares cercanos a su residencia.

"Esperamos poder superar los retos que en este momento presentamos para poder tener un cierre de año con muy buena comercialización", dijo.

Entre los factores que limitan la operatividad del sector mencionó las fallas en los servicios públicos y la conectividad aérea, detalló en entrevista concedida a Unión Radio.

