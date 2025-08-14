Jueves 14 de agosto de 2025
Al Dia

Conozca la historia de Jacqui Saburido, la venezolana que se convirtió en emblema de la lucha contra los conductores ebrios en EEUU

Tuvo que ser sometida a unas 120 cirugías, tras el grave accidente que le cambió la vida por completo, donde sufrió quemaduras de tercer grado en más del 60 % de su cuerpo.

Por Candy Valbuena

Conozca la historia de Jacqui Saburido, la venezolana que se convirtió en emblema de la lucha contra los conductores ebrios en EEUU
La Venezolana sobrevivió al accidente con el 60 por ciento de su cuerpo quemado. Foto: Especial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Jacqueline Saburido, una joven venezolana que se convirtió en símbolo de las campañas contra accidentes vehiculares causados por conductores ebrios en Estados Unidos. Ella falleció a los 40 años, el 20 de abril de 2019 y aunque no se conmemore ninguna fecha especial, es relevante conocer su historia de vida y cuyo ultimo deseo fue ser enterrada en Venezuela, junto a la tumba de su madre.

Jacqui se convirtió en una activista en contra del consumo del alcohol al volante. Foto: COMISIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE TEXAS

La Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas, EEUU, con la que Saburido colaboró durante años para luchar contra el consumo de alcohol entre los conductores, confirmó la noticia de su muerte.

"Ella era maravillosa, tenía un gran sentido del humor, una mujer increíble que se convirtió en una inspiración para mí", dijo Terry Pence, director de la División de Seguridad del Tráfico de Texas, a BBC Mundo.

Saburido tenía tan sólo 20 años cuando un accidente le cambió la vida.

En 1999, Jacqui era una hermosa adolescente alegre y sin preocupaciones. Foto: COMISIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE TEXAS.

Era hija única, vivía con su padre en Caracas tras el divorcio de sus progenitores. Le encantaba ir a la playa, bailar y salir con sus amigas.

Quería ayudar a su padre a dirigir su fábrica de aire acondicionado después de terminar sus estudios de ingeniería industrial en la universidad.

Pero primero quería aprender a hablar bien inglés.

Así fue como en el año 1999 decidió aprovechar las vacaciones de verano para pasar unos meses en Estados Unidos.

Trágica noche de fiesta

Eran las cuatro de la mañana y Jacqui volvía de una fiesta en el carro de una amiga.

Natalia Bennett conducía el vehículo, Jacqui estaba en el asiento de copiloto y otras dos amigas se sentaban en el asiento de detrás.

En la misma carretera conducía Reggie Stephey, de 18 años, quien también estaba volviendo a casa.

El joven había bebido y poco antes de llegar a su casa cruzó la franja que separaba las dos vías y chocó de frente con el auto en el que iba Jacqui.

Bennett y otra de las pasajeras murieron de inmediato.

El carro se incendió, y Saburido sufrió quemaduras de tercer grado en más del 60 % de su cuerpo.

Reggie Stephey, de 18 años, estaba borracho la noche del fatal accidente. Foto: Departamento de Transporte de Texas .


Reggie fue declarado culpable de dos cargos de homicidio por intoxicación y condenado a siete años de cárcel en una penitenciaría estatal.

Fue puesto en libertad en 2008, pero la condena de Jacqui Saburido duraría toda la vida.

Su mensaje para el mundo

Lo único que la joven venezolana recordaba del accidente es el zumbido del helicóptero que la llevó al hospital.

Las quemaduras de tercer grado le dañaron los ojos y la dejaron ciega. También se quedó sin orejas, labios, nariz y párpados, y perdió el uso de sus manos.

Jacqui tuvo que ser sometida a cerca de 120 cirugías.

"Después de su horrible accidente, como parte de las cosas que empezó para su proceso de recuperación, dijo que quería hablar en contra del consumo de alcohol al conducir. No quería que le pasara lo mismo a nadie más", explicó a BBC Mundo Terry Pence, quien trabajó personalmente con Saburido.

"Ella quería ser capaz de contarles a otros los horrores que ella experimentó. Por eso estaba constantemente recordándoles a los demás que no condujeran si bebían", recordó.

Saburido grabó en 2002 un anuncio de televisión de 30 segundos que pronto se hizo conocido en todo Estados Unidos y otros países del mundo.

"Fue una respuesta enorme al mensaje de Jacqui. Ella recibió miles y miles de cartas de gente de todo el mundo agradeciéndole por sus esfuerzos y su valentía al hablar en contra del conducir en estado de ebriedad", recordó Pence.

Saburido siguió colaborando con las autoridades de Texas durante los siguientes años en la creación de carteles, videos educativos y ofreciendo conferencias.

Un símbolo en Estados Unidos

La venezolana se volvió un ícono para resaltar las consecuencias de conducir ebrio: Fue la cara en anuncios de televisión y carteles, participó en conferencias y en el programa The Oprah Winfrey Show.

"Aunque tenga que estar frente a una cámara sin orejas, sin nariz, sin cejas y sin pelo, lo haría mil veces con tal de ayudar a que una sola persona tome la decisión correcta", dijo en la entrevista.

Foto: COMISIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE TEXAS

A los 40 años, en 2019, Jacqui se mudó a ciudad de Guatemala para buscar mejores tratamientos médicos; sin embargo, no resistió al cáncer que padecía y murió el 20 de abril de ese año.

Sus restos fueron repatriados a Caracas, Venezuela, y como era su deseo, fue enterrada junto a los de su madre, quien había fallecido por el mismo padecimiento en 2006.

Jacqui se convirtió en un símbolo muy fuerte tras demostrar que, tras el sufrimiento por negligencia de otras personas, siempre es posible encontrar un nuevo propósito en la vida.

Su último deseo fue ser enterrada en Venezuela junto a la tumba de su madre.

"Fue un gran gusto haber trabajado con ella. Cada vez que tenía que presentarla decía ‘Ella es Jacqui, y es una de mis héroes'" Se rompió mi corazón cuando escuché que había fallecido", dijo Terry Pence conmovido.

El padre de Jacqui, Amadeo Saburido, dejó su negocio para ocuparse de su hija. Foto: COMISIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE TEXAS

Lee también: La trágica historia del joven encontrado enterrado en la casa de Gustavo Cerati 

Noticia al Día/Con información de BBC News Mundo

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Con satélites evalúan impacto de las lluvias en el país

Con satélites evalúan impacto de las lluvias en el país

Carlos Alcaraz se instaló en cuartos de final de Cincinnati

Carlos Alcaraz se instaló en cuartos de final de Cincinnati

Chelsea donará parte de sus ganancias del Mundial de Clubes a la familia de Diogo Jota

Chelsea donará parte de sus ganancias del Mundial de Clubes a la familia de Diogo Jota

Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves se reencontraron en casa de Ernesto Pimentel

Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves se reencontraron en casa de Ernesto Pimentel

Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid

Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 14 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 14 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 14 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este jueves 14 de agosto

Darwin Machís fue presentado oficialmente en UCV FC

Darwin Machís fue presentado oficialmente en UCV FC

La legendaria tenista Mónica Seles revela que sufre una grave enfermedad neuromuscular

La legendaria tenista Mónica Seles revela que sufre una grave enfermedad neuromuscular

LaLiga confirma lesión de ter Stegen e inscribirá a Joan García de forma inmediata

LaLiga confirma lesión de ter Stegen e inscribirá a Joan García de forma inmediata

La NBA anuncia los grupos del NBA In-Season Tournament

La NBA anuncia los grupos del NBA In-Season Tournament

Gaiteros de Corazón estrena

Gaiteros de Corazón estrena "Tierra de amor", un himno de bienvenida y unión para los venezolanos

Los estrenos de Netflix para este mes de agosto

Los estrenos de Netflix para este mes de agosto

Inicia el laboratorio de redacción creativa para jóvenes en la biblioteca pública María Calcaño

Inicia el laboratorio de redacción creativa para jóvenes en la biblioteca pública María Calcaño

Eddy Rivera es nombrado presidente de Instituto Municipal de Atención a la Sexodiversidad de Maracaibo

Eddy Rivera es nombrado presidente de Instituto Municipal de Atención a la Sexodiversidad de Maracaibo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

"Se suponía que nadie debía saberlo": Jonathan Moly tras ser visto en silla de ruedas

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

Dos mujeres mueren tras accidente vial en Yaracuy: Viajaban desde Aragua hacia Barquisimeto

Dos mujeres mueren tras accidente vial en Yaracuy: Viajaban desde Aragua hacia Barquisimeto

Familia venezolana fallecida en incendio de su casa en Chile era de Maracay

Familia venezolana fallecida en incendio de su casa en Chile era de Maracay

Noticias Relacionadas

Al Dia

Miss Fashion Model Down 2025 será este 16 de agosto en el Teatro Niños Cantores

La cita es en el Teatro Niños Cantores de Maracaibo
Al Dia

La Siempre Diva Lila Morillo arribó a sus 85 años

Lila Morillo, la icónica cantante y actriz venezolana, cumple hoy 85 años. Nació un 14 de agosto de 1940 en…
Nacionales

Más de 10 mil venezolanos han regresado al país a través de la Misión Vuelta a la Patria

La Misión Vuelta a la Patria, que busca facilitar el retorno voluntario de migrantes
Al Dia

Maracaibo enfrenta emergencia ambiental; el alcalde Di Martino toma acciones inmediatas para resolver la crisis de la basura

Maracaibo atraviesa una emergencia ambiental por la acumulación de desechos, que requiere soluciones urgentes y eficaces. El alcalde de la…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025