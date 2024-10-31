Conozca la programación oficial de las Fiestas Patronales en honor a La Chinita

La Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá anunció oficialmente este jueves 31 de octubre el programa de actividades para celebrar las Fiestas Patronales en honor a la Virgen Morena.

El cronograma fue divulgado, en horas de la mañana, a través de la cuenta de Instagram del templo sagrado, en el que hizo enfasis la agenda para la primera semana de noviembre.

Para este viernes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, se llevarán a cabo celebraciones eucarísticas con primeras comuniones, como un llamado a la reflexión sobre la fe y la vida eterna.

Seguidamente, para este sábado 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, se realizarán bautizos comunitarios y misas en memoria de nuestros seres queridos.

Se espera que en las próximas horas se anuncien una nueva planificación.

Noticia al Día / Basílica de Chiquinquirá en Ig