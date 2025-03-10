Viernes 19 de septiembre de 2025
Al Dia

Conozca la rara enfermedad por la que murió el príncipe Federico de Luxemburgo

Recientemente se supo que una vez le dijo a un amigo cercano: “Me alegro de ser yo quien nació con esta enfermedad. Aunque muera por ella

Por Candy Valbuena

Conozca la rara enfermedad por la que murió el príncipe Federico de Luxemburgo
El príncipe Federico de Luxemburgo falleció a los 24 años de edad. Foto: Especial
El príncipe Federico de Luxemburgo murió tras una larga batalla contra un raro trastorno genético conocido como enfermedad mitocondrial POLG.

El príncipe Federico de Luxemburgo, junto a su familia, Foto: Instagram

Falleció el 1 de marzo en París, anunció su familia en el sitio web de la Fundación POLG, que Frederik inició en 2022.

“Con gran pesar, mi esposa y yo queremos informarles del fallecimiento de nuestro hijo, el fundador y director creativo de la Fundación POLG, Frederik”, escribió su padre, el príncipe Roberto de Luxemburgo.

La fundación describe la POLG como un “trastorno mitocondrial genético que priva de energía a las células del cuerpo, lo que a su vez provoca disfunción y falla progresiva de múltiples órganos”.

Dijo que la enfermedad no tiene tratamiento ni cura.

El príncipe Federico de Luxemburgo, junto a su familia, Foto: Instagram

“Frederik y la Fundación POLG… están comprometidos a encontrar terapias y una cura para evitar que otros pacientes sufran lo que Frederik y nuestra familia han padecido”, escribió su padre.

Murió un día después del Día de las enfermedades raras

El príncipe Federico murió un día después del Día de las Enfermedades Raras. Tenía 24 años.

A pesar de su condición, “encontró la fuerza y ​​el coraje para decir adiós a cada uno de nosotros por turno: a su hermano, Alexander; a su hermana, Charlotte; a mí; a sus tres primos, Charly, Louis y Donall; a su cuñado, Mansour; y, finalmente, a su tía Charlotte y a su tío Mark”, escribió el príncipe Roberto.

Frederik era “disciplinado y organizado más allá de lo creíble”, afirma el comunicado.

“El viernes [el día antes de morir], su alarma de Duolingo y de ejercicios en italiano sonó como cualquier otro día”.

Al príncipe Federico le diagnosticaron POLG a los 14 años, una enfermedad que provoca una amplia gama de síntomas y afecta a muchos sistemas orgánicos diferentes, lo que hace que sea muy difícil de diagnosticar y no tiene tratamiento ni cura, según el comunicado.

Foto: Especial

“Como ocurre con 300 millones de personas como Frederik en todo el mundo, estas enfermedades suelen ser difíciles de reconocer incluso para los médicos, y las familias de los pacientes pueden no saber nunca de qué padecen, ya que es posible que solo se las identifique muy tarde en su progresión”, escribió su padre.

“Se podría comparar con tener una batería defectuosa que nunca se recarga por completo, está en un estado constante de agotamiento y eventualmente pierde energía”, escribió el príncipe Robert.

Gratitud

El príncipe Federico había expresado su gratitud por haber padecido esta enfermedad durante años. Y recientemente se supo que una vez le dijo a un amigo cercano (desconocido para la familia de Federico hasta ahora): “Me alegro de ser yo quien nació con esta enfermedad. Aunque muera por ella… y aunque mis padres no tengan tiempo para salvarme, sé que podrán salvar a otros niños”.

“Aunque el príncipe Federico siempre dejó muy claro que no quería que esta terrible enfermedad lo definiera, se dedicó a difundir la conciencia sobre esta rara enfermedad”, afirma el comunicado, lo que incluye participar en ensayos médicos “con el objetivo de encontrar tratamientos y, tal vez, formas de reutilizar moléculas para ayudar a los pacientes con su condición”.

“Frederik falleció el 1 de marzo de 2025 en París, Francia, la Ciudad de las Luces. Una luz se apagó, pero quedan muchas”.

Lee también: El príncipe Harry rompe el silencio sobre los rumores de divorcio con Meghan Markle

Noticia al Día/Con información de CNN

Temas:

