Conozca los sencillos pasos para cancelar tasas y aranceles del Saren por pago móvil

El Servicio Autónomo de Registro y Notarías (Saren) permite a los ciudadanos realizar el pago de tasas y aranceles de manera sencilla y rápida.

Por eso, pone a disposición de los ciudadanos y usuarios, el instructivo para el pago por concepto de tasas y aranceles del Saren a través de pago móvil.

Por medio de su cuenta en Instagram, el Saren detalló los pasos a seguir en el portal de pago móvil para ello.

Portal de Pago Móvil por el Saren:

Ingrese al sistema de solicitudes en línea Saren

Ubique la pestaña Portal de Pago Móvil

Dar clic en Acciones / Pago Móvil

Ingrese los datos solicitados para realizar el pago

Confirme sus datos

Ingrese el código que le proporcionará su banco (Clave Dinámica)

El sistema le indicará que la transacción fue exitosa

Pasos para pagar a través del Banco del Tesoro:

Ingrese al Banco del Tesoro en línea Tilde la opción Recaudaciones, seleccione Saren Coloque el número del PiB De click para la Plantilla Unica Bancaria El sistema revelará datos y montos Seleccione cuenta a debitar Confirme y acepte Chequear el comprobante y listo!

Noticia al Día/Con información de 2001/Saren