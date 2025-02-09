Conozca los sencillos pasos para cancelar tasas y aranceles del Saren por pago móvil

El Servicio Autónomo de Registro y Notarías (Saren) permite a los ciudadanos realizar el pago de tasas y aranceles de manera sencilla y rápida.
Por eso, pone a disposición de los ciudadanos y usuarios, el instructivo para el pago por concepto de tasas y aranceles del Saren a través de pago móvil.
Por medio de su cuenta en Instagram, el Saren detalló los pasos a seguir en el portal de pago móvil para ello.
Portal de Pago Móvil por el Saren:
- Ingrese al sistema de solicitudes en línea Saren
- Ubique la pestaña Portal de Pago Móvil
- Dar clic en Acciones / Pago Móvil
- Ingrese los datos solicitados para realizar el pago
- Confirme sus datos
- Ingrese el código que le proporcionará su banco (Clave Dinámica)
- El sistema le indicará que la transacción fue exitosa
Pasos para pagar a través del Banco del Tesoro:
- Ingrese al Banco del Tesoro en línea
- Tilde la opción Recaudaciones, seleccione Saren
- Coloque el número del PiB
- De click para la Plantilla Unica Bancaria
- El sistema revelará datos y montos
- Seleccione cuenta a debitar
- Confirme y acepte
- Chequear el comprobante y listo!
