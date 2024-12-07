Consecomercio: La inflación podría cerrar el año en un 40 %

El presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Gustavo Valecillos, alertó hoy que la inflación en el país podría cerrar este año en un 40%.

Foto: Cortesía

«Recordemos que el año pasado fue de 190% y venimos de un período de hiperinflación. Creemos que el próximo año el sector crecerá otra vez», agregó.

Por su parte, Felipe Capozzolo, primer vicepresidente de Fedecámaras, enfatizó la importancia de la cooperación entre los sectores público y privado.

«Necesitamos que haya más productos, más empresas y más empresarios. Para lograr eso, también se debe controlar el diferencial cambiario con el fin de aumentar la productividad», añadió.

Dijo que un país que quiere avanzar, que quiere exportar y crear desarrollo, «debe enfocarse en crear las condiciones para producir y vivir»

Sus declaraciones se produjeron durante el evento organizado por la Asociación de Comerciantes e Industriales de Valera (Acoinva) que tiene como finalidad permitir a los empresarios y la sociedad hacer un análisis sobre los posibles escenarios y oportunidades que se puedan presentar el próximo año y que sirva de guía para la toma de decisiones estratégicas.

Foto: Cortesía

"A nosotros nos corresponde contribuir a proponer políticas públicas que estimulen la productividad con el objetivo de lograr que los venezolanos tengan un estado de bienestar que les permita cubrir sus necesidades", sumó.

Nota de prensa