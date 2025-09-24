Consejo Legislativo dio continuidad en la COL a las consultas públicas sobre la regulación del uso de motocicletas

El Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ), se trasladó este miércoles 24 de septiembre al municipio Cabimas, desde donde realizó la consulta pública sobre el Proyecto de Ley Especial sobre Regulación Complementaria del Uso de Motocicletas en la región, reuniendo en el teatro Javier Fernández de la parroquia Ambrosio, a representantes de dicha localidad y de los municipios Santa Rita, Miranda, Valmore Rodríguez, Lagunillas, Simón Bolívar y Baralt.

Foto: Cortesía

Esta jornada consultiva estuvo liderada por la presidenta del ente legislativo, la Prof. Magdely Valbuena Muñoz y el legislador Alberto Hernández, presidente de la comisión especial para la elaboración de dicha ley, quienes estuvieron acompañados por la vicepresidenta del parlamento Glenis Semprún, los parlamentarios Maribel Briceño, José Sierra, Francisco Colmenares, Herbert Chávez, Edgar Antunez, Darío Verde, Lissette González, Otto Piñero y los alcaldes de los municipios Cabimas y Lagunillas, Frank Carreño y José Mosquera, respectivamente.

Asimismo, se hicieron presentes diputados de la Asamblea Nacional, concejales, organismos de seguridad ciudadana nacional, regional y locales, Guardia Nacional Bolivariana y el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, los cuales en conjunto con el Sindicato Nacional Bolivariano de Motorizados de Venezuela (Sinbom), cooperativas, asociaciones y poder popular, discutieron el contenido y articulado de esta ley sobre la regulación complementaria del uso de motocicleta en la entidad.

Foto: Cortesía

Esto priorizando la seguridad vial, la protección ciudadana y la conciencia. La presidenta del órgano legislativo Magdely Valbuena, en sus declaraciones enfatizó que, esta ley complementaria no pretende restringir ni suprimir la utilización de la motocicleta como medio de transporte, sino más bien regular y aplicar las normativas que ya se encuentran establecidas en la normativa nacional.

"Desde el CLEZ trabajamos en la creación de mecanismos de seguridad y prevención para el resguardo de la vida del motorizado, acompañante y hasta del transeúnte", dijo Valbuena.

Foto: Cortesía

El legislador Alberto Hernández, presidente de la comisión especial para elaboración de esta ley, subrayó que "el fin único es la preservación de la vida, por eso establece un órgano coordinador que involucra los cuatro niveles de gobierno y la unificación de esfuerzos y aportes tanto de las autoridades como de las organizaciones populares de motorizados y motorizadas que hacen vida en la región".

Por su parte, el alcalde de Cabimas Frank Carreño, se sintió complacido con la presencia del poder legislativo en esta jurisdicción para la discusión de normas y reglamentos en beneficio de todos, apuntando que esta ley armoniza la convivencia de la ciudadanía, buscando preservar la vida por medio de la educación ciudadana y así avanzar juntos para la transformación de una mejor sociedad.

El alcalde del municipio Lagunillas José Mosquera, destacó la importancia de la participación ciudadana para fortalecer y adecuar las normativas por la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de los ciudadanos.

Foto: Cortesía

Nota de Prensa