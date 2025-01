Consejos infalibles para combatir el "ratón" después de las fiestas de Fin de Año

Luego de las fiestas de Fin de Año, muchas personas se pasan con lo "traguitos" y amanecen el 1° de enero con tremendo "ratón" o resaca, pero como bien dice el adagio popular "una vez al año, no hace daño". Acá les traemos varios consejos para curar esa resaca.

Una resaca puede causar fatiga, náusea, dolores musculares, lagunas mentales y desánimo.

Otras personas pueden presentar incluso:

Deshidratación

Desequilibrio de electrolitos

Abstinencia alcohólica

Azúcar baja en la sangre estómago e intestinos inflamados

Alteración del sueño

Las curas para la resaca se enfocan en tratar estos síntomas. No existe un alimento, bebida o píldora mágica específica para curar una resaca, aunque ciertos remedios pueden aliviar los síntomas en algunas personas.

En este artículo se muestran algunos métodos comunes que utilizan las personas para intentar curar las resacas.

Algunas personas están convencidas de que ciertas curas para la resaca funcionan, pero ¿realmente ayudan los remedios caseros?

Medicamentos

Aunque existe poca investigación directa sobre cuán efectivos son los medicamentos de venta libre para las personas con resaca, ciertos medicamentos pueden ayudar a contrarrestar los síntomas, como se explica a continuación.

¿Ayudan los antiinflamatorios?

La aspirina y otros antiinflamatorios, como ibuprofeno y naproxeno, son efectivos para aliviar las molestias y dolores.

Estos medicamentos pueden reducir la inflamación en el cuerpo que ocasiona el alcohol para aliviar los dolores de cabeza y musculares.

Las personas deberían utilizar antiinflamatorios con precaución cuando tengan resaca, ya que el medicamento puede irritar el revestimiento del estómago. El uso crónico de estos medicamentos puede ocasionar úlceras en el estómago. Algunos médicos advierten no tomar ibuprofeno con el estómago vacío por este motivo.

¿Ayudan los antiácidos?

Los antiácidos funcionan neutralizando el ácido del estómago para aliviar la molestia estomacal. Tomar antiácidos puede reducir la náusea, acidez e indigestión que ocasiona la bebida. Esta es una buena opción para las personas que tienden a sentirse enfermas cuando tienen resaca.

¿Ayuda el acetaminofén?

Evite el medicamento que contenga acetaminofén durante una resaca.

El hígado es el órgano que descompone el acetaminofén, al igual que el alcohol. El cuerpo es más susceptible a los efectos tóxicos del acetaminofén cuando una persona bebe alcohol y esto puede contribuir al daño hepático en casos graves.

Es posible que las personas prefieran usar antiinflamatorios, como ibuprofeno o naproxeno, para aliviar el dolor.

Tomar suficiente agua

Rehidratar el cuerpo al tomar agua puede ayudar a mejorar los síntomas de una resaca.

El alcohol es un diurético, lo cual significa que incrementa la cantidad de orina que una persona evacúa. La pérdida de líquidos puede ocasionar deshidratación y desequilibrio de electrolitos. Estos factores contribuyen a una resaca.

Permanecer hidratado mientras tomas alcohol podría ayudar a evitar o reducir una resaca. Se puede intentar tomar un vaso de agua entre bebidas alcohólicas y antes de ir a dormir.

¿Ayudan los polvos para la rehidratación?

Muchas personas también usan las bebidas deportivas que contienen electrolitos o los polvos para la rehidratación para restaurar el equilibrio de electrolitos en sus cuerpos. No existen investigaciones actuales sobre la eficacia de esta cura para la resaca.

Desayunar

Los niveles bajos en azúcar contribuyen a algunos síntomas de la resaca. Comer en la mañana ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre para aliviar parcialmente esta molestia.

Cuando el cuerpo descompone el alcohol, aumentan los niveles de ácido láctico. Esto ocasiona una caída en los niveles de azúcar, lo cual puede contribuir a una resaca.

Tomar el desayuno puede ayudar a restaurar el azúcar en la sangre a un nivel adecuado y mejorar algunos síntomas de la resaca.

El cuerpo de una persona también necesita alimentos nutritivos que incluyen proteína, carbohidratos, grasas saludables y vitaminas para reparar y recuperarse.

No existe una investigación actual que determine si algunos alimentos en particular, como los desayunos con grasa o fritos, son más efectivos que otros. Muchas personas creen que los carbohidratos son particularmente efectivos para “absorber” el alcohol, aunque la ciencia no lo ha indicado.

Antioxidantes

Tomar alcohol ocasiona estrés oxidativo, lo cual hace que el cuerpo produzca radicales libres. Los antioxidantes pueden ayudar con esto.

Algunas investigaciones han relacionado el estrés oxidativo con muchas condiciones de salud, incluso enfermedad cardíaca y cáncer. Los antioxidantes son compuestos que ayudan a eliminar estos radicales libres.

La gente puede beneficiarse al comer alimentos ricos en antioxidantes para reducir el efecto negativo de tomar alcohol.

Las buenas fuentes dietéticas de antioxidantes incluyen:

Bayas

Cerezas

Uvas

Granadas

Zanahorias

Espinaca

Jengibre

Chocolate amargo

Nueces y semillas

Tés verdes y negros

Tomar café o té

El café y otras bebidas con cafeína actúan como estimulantes, que pueden mejorar la sensación de fatiga que acompaña a la resaca.

El café, el té negro y el té verde contienen algunos antioxidantes que pueden reducir los efectos adversos del consumo de alcohol.

Sin embargo, las bebidas que contienen cafeína son diuréticos, que pueden empeorar los efectos de deshidratación en el cuerpo. La cafeína no altera el contenido alcohólico en la sangre, así que no reduce los riesgos de salud relacionados con tomar alcohol.

Noticia al Día/Con información de medicalnewstoday.com