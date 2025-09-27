Conseturismo busca potenciar promoción de todos los atractivos del país

El Consejo Superior de Turismo de Venezuela –Conseturismo- anunció una iniciativa de cara al tercer trimestre de 2025 para nivelar y potenciar la promoción de todos sus destinos turísticos a nivel nacional.

Así lo dio a conocer, su presidenta Marisela de Loaiza, quien indicó que se busca equilibrar la visibilidad de los estados con distintas intensidades promocionales para asegurar la representación equitativa de cada uno de sus atractivos.

“Tenemos las cámaras un poco diferentes en cuanto a los niveles de promoción que tiene por ejemplo Nueva Esparta o Canaima, queremos nivelarlas con los inventarios de atracciones físicas. Queremos llamar a las cámaras que ya varias son miembros del Conseturismo porque ahorita la gente es la experiencia del viaje. Muy importante que la parte gastronómica que la vi aquí muy bien posicionada con los cafés”, precisó.

La también presidenta ejecutiva de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela -ALAV- opina que aumentar la oferta de vuelos a Trujillo es esencial para garantizar a los devotos del doctor José Gregorio Hernández acceso práctico a uno de los destinos religiosos más visitados del país como lo es Isnotú.

Unión Radio