Jueves 23 de octubre de 2025
Al Dia

Consternación en Chile: Reconocido camarográfo mató a sus dos hijos gemelos con condiciones especiales y luego se suicidó

El hallazgo de tres cuerpos sin vida en una vivienda de la comuna de La Reina, en Santiago de Chile,…

Por Haroldo Manzanilla

Consternación en Chile: Reconocido camarográfo mató a sus dos hijos gemelos con condiciones especiales y luego se suicidó
El hallazgo de tres cuerpos sin vida en una vivienda de la comuna de La Reina, en Santiago de Chile, ha generado profunda conmoción en el país y reabierto el debate sobre la violencia intrafamiliar.

De acuerdo con la información confirmada por medios locales como Bio Bio y Emol, se trata de un doble parricidio seguido de suicidio. El autor del hecho fue identificado como Eduardo Cruz-Coke Japke, de 62 años, reconocido camarógrafo y director de fotografía, quien residía en el inmueble junto a sus hijos gemelos de 17 años, ambos con discapacidad.

El hallazgo

El suceso ocurrió el pasado sábado alrededor de las 19:20 horas, en una propiedad ubicada en la calle La Cañada, en el sector residencial de La Reina.
Según relató el fiscal Francisco Lanas Madrid, un familiar que también habitaba en el terreno —donde hay tres viviendas— regresó al domicilio tras haber salido por un corto tiempo y encontró sin vida al padre y a los adolescentes.

El familiar alertó de inmediato a Carabineros, lo que permitió iniciar las primeras diligencias en el lugar.

“La información preliminar que tenemos es que se trata de dos jóvenes de 17 años y un adulto. La persona fallecida es el padre de los dos menores”, confirmó el fiscal Lanas Madrid.

Por su parte, la subcomisario Connie González, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, señaló que no se hallaron indicios de intervención de terceros, descartando así la hipótesis de un robo.

Las víctimas

Los adolescentes fueron identificados con las iniciales F.R.CC.G. y E.A.CC.G., y figuraban en el registro de personas con discapacidad de la Municipalidad de Providencia. Ambos cursaban la enseñanza básica y eran conocidos en su comunidad por participar en actividades escolares y deportivas.

La familia mantenía una rutina aparentemente normal y no existían denuncias formales previas por violencia intrafamiliar, según informaron las autoridades. No obstante, la Fiscalía Metropolitana Oriente continúa investigando las comunicaciones y los hechos ocurridos en las horas previas al crimen para esclarecer el contexto.

Reconocido profesional del mundo audiovisual

Cruz-Coke Japke era un profesional respetado en el ámbito audiovisual chileno. Durante su trayectoria, trabajó en televisión, publicidad y colaboró en diversas campañas de la Fundación Teletón, institución dedicada a la rehabilitación de personas con discapacidad.

A través de un comunicado, la fundación expresó su pesar por lo sucedido y recordó al camarógrafo como “un gran profesional que aportó su talento y compromiso a la misión solidaria de la Teletón”.

Investigación en curso

La Policía de Investigaciones (PDI) continúa realizando peritajes para reconstruir la dinámica de los hechos y determinar las circunstancias exactas del crimen. Las autoridades esperan que los informes forenses permitan establecer los motivos que llevaron a Cruz-Coke a cometer el doble homicidio antes de quitarse la vida.

El caso ha impactado profundamente a la sociedad chilena, que aún intenta asimilar la tragedia ocurrida en una familia conocida por su cercanía con el mundo audiovisual y las causas sociales.

