Contabilizan 15 muertos por inundaciones en Bahía Blanca, Argentina

El intendente de la ciudad argentina de Bahía Blanca, Federico Susbielles, confirmó este domingo que ascendió a quince el número de personas fallecidas por las inundaciones, provocadas por intensas lluvias durante la madrugada del viernes.

"Debo confirmar el hallazgo de dos nuevos cadáveres, con lo cual el número de personas fallecidas se está elevando a quince", dijo este domingo el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles.

"Quiero expresar el acompañamiento, las condolencias, en este momento de tanto dolor para nosotros los bahienses", agregó.

Además, dijo que continúan buscando a las menores desaparecidas, Delfina y Pilar Hecker, y decretó el "estado de duelo" por 72 horas.

La Jefatura Distrital de Educación suspendió el dictado de clases para los días lunes y martes.

Una caída de 400 milímetros de agua en ocho horas, el equivalente al promedio anual de Bahía Blanca, durante la madrugada del viernes provocó inundaciones con efectos devastadores para la ciudad y sus habitantes.

Según informó la empresa de energía EDES, el 40 % de la ciudad ya se encuentra con el servicio restablecido mientras trabajan con premura para poder brindar respuesta a los sectores que aún no tienen electricidad.

Continúan trabajando de manera conjunta los equipos del gobierno provincial, fuerzas federales y de seguridad, la Armada Nacional, el Ejército Argentino y equipos municipales en toda la ciudad para brindar asistencia y realizar tareas de reordenamiento.

Noticia al Día/Con información de EFE