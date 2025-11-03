Lunes 03 de noviembre de 2025
Contabilizan 27 muertos y más de 700 heridos tras devastador terremoto en el norte de Afganistán

El portavoz de los talibán y viceministro de Información afgano, Zabehulá Muyahid, ha manifestado que el terremoto ha afectado además a la provincia de Baghlan y ha lamentado que "ha causado víctimas y destrucción". "Rezamos por el paraíso para los mártires y para que los heridos puedan recuperarse", ha dicho.

Por Candy Valbuena

Contabilizan 27 muertos y más de 700 heridos tras devastador terremoto en el norte de Afganistán
Afganistán tiene larga tradición en cuanto a terremotos. Foto: EFE
Un devastador terremoto de magnitud 6,3 en la escala abierta de Richter registrado durante la madrugada de este lunes, 3 de noviembre en el norte de Afganistán, ha dejado un balance de víctimas que aumentó a 27 muertos y más de 700 heridos, si bien los trabajos de búsqueda y rescate siguen activos en la zona y no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal afgana Bakhtar News, la provincia más afectada es la de Balj, donde se han registrado doce muertos y 407 heridos. Además, once personas han muerto y 270 han resultado heridas en Samangan, mientras que en Sar-e-Pul hay cuatro muertos y doce heridos. A ellos se suman 41 estudiantes heridos durante una estampida en Kunduz.

El portavoz de los talibán y viceministro de Información afgano, Zabehulá Muyahid, ha manifestado que el terremoto ha afectado además a la provincia de Baghlan y ha lamentado que "ha causado víctimas y destrucción". "Rezamos por el paraíso para los mártires y para que los heridos puedan recuperarse", ha dicho.

Asimismo, ha hecho hincapié en que las autoridades afganas están "totalmente implicadas en las zonas afectadas y garantizando que toda la ayuda necesaria llega a quienes la necesitan", antes de confirmar el despliegue de militares en estas áreas "para ayudar al pueblo" y llevar a cabo labores de rescate.

Condolencias

Por su parte, el viceportavoz del Emirato Islámico de Afganistán, Hamdulá Fitrat, ha publicado un mensaje de condolencias en recuerdo de los "mártires" a causa del terremoto, que "ha destruido numerosas viviendas, causando unas pérdidas materiales considerables".

Fitrat ha destacado que las autoridades instauradas por los fundamentalistas tras tomar el poder en agosto de 2021 "extienden sus condolencias a los familiares" de los muertos y los heridos y ha señalado que ya se ha dado orden para la "entrega urgente de ayuda médica, alimentaria y de otro tipo de bienes esenciales a las zonas afectadas", donde se trabaja para "rescatar" a los heridos.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres ha declarado en un comunicado que todos sus funcionarios provinciales se están coordinando con los gobernadores de distrito de las provincias afectadas para "garantizar la llegada oportuna de los equipos de rescate y la asistencia necesaria".

Recuento

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos ha informado de la magnitud del seísmo, 6,3 en la escala de Ritcher, que se produjo en torno a la 1.00 horas (hora local). El hipocentro habría estado ubicado a 28 kilómetros de profundidad, con el epicentro a 22,5 kilómetros de la localidad de Julm, una ciudad de unos 65 mil habitantes.

El pasado 31 de agosto murieron más de mil personas en un terremoto de magnitud 6 en el este del país, según el balance de la Media Luna Roja de Afganistán. Entonces, la provincia más afectada fue la de Kunar, a pesar de que el epicentro estuvo situado a unos 40 kilómetros de la capital de Nangarhar, Jalalabad.

Contabilizan 27 muertos y más de 700 heridos tras devastador terremoto en el norte de Afganistán

El portavoz de los talibán y viceministro de Información afgano, Zabehulá Muyahid, ha manifestado que el terremoto ha afectado además a la provincia de Baghlan y ha lamentado que "ha causado víctimas y destrucción". "Rezamos por el paraíso para los mártires y para que los heridos puedan recuperarse", ha dicho.
Toman el Palacio de Gobierno de Uruapan, México en señal de protesta por el asesinato del alcalde Carlos Manzo

Los manifestantes indignados, pedían la renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum y denunciaban otra muerte en manos de narco. Hubo fuego en el Palacio y quienes lo tomaron arrojaron mobiliario por el balcón principal de la sede gubernamental, entre múltiples escenas de violencia y destrozos.
El zuliano Wilyer Abreu gana su segundo Guante de Oro de forma consecutiva

El jardinero zuliano de los Medias Rojas de Boston, ganó su segundo Guante de Oro consecutivo en la Liga Americana. También fueron galardonados los venezolanos Maikel García, como mejor antesalista con los Reales de Kansas City, y Javier Sanoja, como mejor utility defensivo en la Liga Nacional
Arresto de la Patrulla Fronteriza se vuelve violento: Agente de ICE golpea a uno de los detenidos

Agentes de inmigración detuvieron a tres personas después de que un vehículo chocó por detrás contra el vehículo de la Patrulla Fronteriza alrededor del mediodía del viernes en la ciudad de Evanston. El accidente atrajo la atención de transeúntes y la tensión escaló rápidamente.

