Continúa la búsqueda de 16 venezolanos desaparecidos en altamar cuando intentaban llegar a Curazao

En horas de la madrugada de este domingo 9 de marzo, una comisión integrada por Protección Civil, Guardia Nacional Bolivariana, Bomberos Forestales, Policía marítima y el Consejo de Pescadores, zarpó desde las costas de La Vela de Coro, municipio Colina, para continuar con la búsqueda de 16 personas, entre ellos un niño de 9 años, oriundos del estado Falcón.

Los desaparecidos zarparon el pasado domingo 2 de marzo desde San José de la Costa, municipio Píritu, de forma clandestina hacia la isla de Curazao a bordo de una embarcación de color azul con negro de nombre Pizca Fresku.

Durante el trayecto, el peñero zozobró a 14 millas náuticas de las costas de la isla caribeña, quedando los 26 tripulantes a la deriva en alta mar.

Afortunadamente, la Guardia Costera del Caribe Neerlandés logró rescatar a 10 que se aferraron al barco mientras que los otros a 16 aún permanecen desaparecidos.

Identificada víctima mortal

De los 10 rescatados, una mujer identificada como María Guadalupe Jiménez, murió luego de ser auxiliada a causa de la insolación y deshidratación a la que estuvo expuesta mientras que los otros nueve esperan recuperarse para ser repatriados a Venezuela.

